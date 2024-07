No Dia do Produtor Rural, conheça algumas iniciativas da Apta em prol de quem traz alimento para a população

O 28 de junho é um dia especial para os homens e mulheres do campo. No Brasil, a data celebra o Dia do Produtor Rural, sendo uma homenagem àqueles que fazem da produção de alimentos e outros itens agrícolas além de uma forma de sustento, uma missão de vida.

Com décadas ou até séculos de existência, as Instituições de Pesquisa que compõem a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) surgiram para auxiliar o produtor rural a aumentar sua produtividade e a qualidade do que produzem, enquanto preservam os recursos naturais sem os quais a atividade agropecuária não seria possível. Seja qual for a atividade, a Agência, que faz parte da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, sempre esteve ao lado do produtor e da produtora.

Conheça alguns exemplos de como a pesquisa da Apta contribui para que o campo produza mais e melhor e que todos tenhamos alimento e produtos de qualidade.

Programas do IB garantem a sanidade da produção rural

O Instituto Biológico (IB-Apta) tem um histórico de ações voltadas aos produtores rurais. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Sanidade Animal (CPDSA/IB) realiza pesquisas diagnósticas voltadas ao agronegócio, incluindo a sanidade dos rebanhos e, como consequência, dos produtos de origem animal. Proporciona também proximidade entre o campo e o laboratório por meio de visitas e assistências técnicas aos veterinários e proprietários, a fim de solucionar os problemas sanitários encontrados na produção. As pesquisas desenvolvidas pelos técnicos são base de conhecimento e disseminação a qualquer produtor que esteja necessitando de algum auxílio.

Durante muitos anos, os pesquisadores do Centro trabalharam em parceria com pequenos produtores em diversas regiões do estado, no programa PROSAF – Programa de Sanidade em Agricultura Familiar. Dessa forma, são compartilhados conhecimentos por meio de dias de campo, palestras e mesas redondas, abordando temas como: linfadenite caseosa, mastite, controle de carrapatos, entre outros.

Entre as muitas unidades de pesquisa do IB está também o Laboratório Regional de Pesquisa em Sanidade Avícola, em Bastos, que está apto a atender os produtores avícolas da principal região produtora de ovos de estado, no setor de patologia aviária e bromatologia, objetivando a realização de diagnósticos, orientações e elaboração de programas profiláticos e de biosseguridade, bem como análises de água, ovos e os subprodutos.

Aplicativo do IEA dá ao produtor controle e previsibilidade

O Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta) desenvolveu um aplicativo voltado a auxiliar o produtor a ter maior conhecimento sobre os custos envolvidos na atividade em que está inserido, permitindo maior capacidade de planejamento. O App de Cálculo de Custo de Produção do IEA tem o propósito de fornecer ao produtor rural de cultura anual, perene e semi-perene de produções vegetais, uma ferramenta de cálculo do custo de produção de sua atividade agrícola, utilizando-se a metodologia de custo operacional desenvolvida pelo próprio Instituto.

Novas cultivares de batata-doce

A Apta Regional de Presidente Prudente e o Instituto Agronômico (IAC-Apta) desenvolvem projeto voltado ao melhoramento genético da batata-doce, dando ao produtor a possibilidade de produzir materiais diferentes e atender novos mercados. Dentre as mais de 10 cultivares já lançadas, existem opções convencionais, biofortificadas e até mesmo ornamentais.

Um dos trabalhos, recentemente desenvolvidos pela APTA Regional, está relacionado à multiplicação rápida para produção de mudas com elevada sanidade a partir de pequenos segmentos de caule. Partindo de poucas ramas isentas de vírus é possível produzir grande quantidade de plantas sadias.

A unidade da Apta Regional de Presidente Prudente ainda entrega aos produtores pesquisas sobre melhoramento genético em fruticultura, sistemas sustentáveis para a produção de hortaliças, estudo de indicação geográfica e canais de comercialização para produtos agrícolas, produção de forragem e manejo sanitário animal.