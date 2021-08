No Dia Nacional do Ciclista, Secretaria de Esporte e Lazer inicia Campanha de Conscientização

Nesta quinta-feira, 19 de agosto, é comemorado o Dia Nacional do Ciclista, em homenagem a trágica morte de Pedro Davison, 26 anos, que foi atropelado por um motorista alcoolizado na chamada faixa presidencial do Eixo Sul, em Brasília. Nessa data tão importante para reflexão, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer lança uma campanha de conscientização, valorização e respeito aos ciclistas.

Com o tema ‘Ciclismo Faz Bem Pra Cidade, Faz Bem Pra Você’, a ação contará com 11 placas que serão colocadas nas principais vias públicas e estradas de maior circulação de Mogi Guaçu, como por exemplo, na Avenida Bandeirantes – rotatória do Campo da Brahma –, Rodovia Vice-Governador Almino Monteiro Alvares Afonso (ligação de acesso com o Distrito de Martinho Prado Júnior) e Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo (Estrada da Roseira).

“Mais do que uma simples homenagem, a data serve para que as pessoas possam fazer uma reflexão sobre suas atitudes no trânsito e pensar em maneiras de aumentar a segurança de quem pedala pelas ruas da cidade, seja para se deslocar, como lazer ou de prática esportiva”, comenta o secretário de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli.

O titular da pasta destaca que a bicicleta é recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como alternativa ao transporte coletivo e ao individual motorizado. “Mais do que uma prática de exercícios físicos regularmente, hoje, com a pandemia da Covid-19, é o meio mais seguro de transporte, porque as pessoas podem se deslocar com riscos reduzidos de contágio pela doença”

Segundo ele, a data também serve para a sociedade refletir na busca por novos caminhos para a mobilidade. “Um dia para lembrar que todos temos de ser protetores de todos e que a realidade só será menos trágica se nos respeitarmos. Um dia para lembrar que os ciclistas têm o mesmo direito de respeito pela escolha sobre como querem se locomover”, finalizou Locatelli.