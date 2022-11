No domingo, 27, o voleibol sub-18 da Prefeitura de Amparo disputou partida decisiva pela Copa Associação Desportiva Regional (ADR), em Artur Nogueira.

O time amparense jogou contra o adversário fora de casa e garantiu a classificação em um jogo com mais de duas horas em quadra.

Amparo venceu por 3 sets a 2, com parciais de 25 a 27; 27 a 25; 21 a 25, 25 a 22 e 15 a 13. “O time de Amparo em seu primeiro ano de competição e formação, contou com uma garotada em sua maioria com 16 anos de idade. Eles fizeram um jogo espetacular com muitas viradas no placar e assim conseguiram por mérito chegar para disputa na final da Copa”, explicou o técnico André Nigra.

A equipe contou com Marquinhos, Herik, Vitor Hugo, Derek, Otávio, Alan, Andrews, Thiago e Luam.