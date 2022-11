No domingo, 6, a equipe adulta de basquetebol masculino da Estância de Amparo, esteve em quadra pela Liga Metropolitana de Basquete.

A equipe abriu os play-offs finais de conferência contra a forte equipe do Tênis Clube de Campinas. Num confronto muito disputado, Amparo levou a melhor com o placar favorável de 80 a 76.

Com o resultado, o time abriu vantagem por uma vaga na grande final da competição. Do outro lado da conferência, Araras também saiu em vantagem diante da equipe do The River de Piracicaba.

Amparo contou com Fabrício, Gabriel Augusto, Rafael Santana, Evander, Murilo, Guilherme Cestari, Leonardo Messias, Lucas Vido, Leonardo Eltink e Eduardo Neves.