No enfrentamento à pandemia, quarta etapa de desinfecção de ruas é realizada

Foi executada no último sábado (1) a quarta etapa da desinfecção de ruas e espaços públicos de grande movimentação de pessoas, iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Agricultura, com apoio da Secretaria de Saúde, em combate à pandemia da Covid-19.

As atividades utilizaram solução líquida de água e hipoclorito para a higienização das vias, componentes aplicados por máquinas e profissionais divididos em quatro frentes de trabalho.

Com início às 14h00, os trabalhos alcançaram todas as regiões da cidade, pleiteando pontos como o Espaço Cidadão e Tiro de Guerra; praças Rui Barbosa, Floriano Peixoto, Duque de Caxias, Catarino Marangoni, Criança e Bandeira; avenidas Pedro Botesi, 22 de Outubro, Saudade; e ruas do Santa Cruz e região central.

Principais locais de atendimento médico público no Município, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Santa Casa sob Intervenção também receberam desinfecção em seus entornos.