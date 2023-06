No sábado, 24, das 8 às 17 horas, a Unidade de Saúde da Família do Santa Maria do Amparo conta com ações preventivas para todos os públicos. A unidade estará aberta com foco na saúde infantil e para a atualização de carteira de vacinação, além da imunização de influenza e Covid-19. A equipe da unidade também ofertará testes de ISTs – Infecções Sexualmente Transmissíveis e coleta de Papanicolau. A USF Santa Maria do Amparo está localizada na Avenida José de Giuseppe, 36.