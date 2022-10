No sábado e domingo, 15 e 16, o Judô da Prefeitura de Amparo somou resultados importantes em competições estaduais e nacionais.

No sábado, Pedro Ramos representou a Secretaria de Esporte e Juventude, no Campeonato Paulista sub-18, em Araras, e foi até as quartas de final da competição. O judoca esteve acompanhado do técnico Rone Bertoncini.

No domingo, 16, também em Araras, foi a vez do judoca Brenno Alves, na classe sub-9. Ele conquistou a medalha de bronze, após derrotar 3 de seus adversários, sendo superado apenas pelo campeão da categoria.

Na mesma competição, pela categoria sub-11. as judocas Lavínia Vido e Giovana Amaral, participaram do torneio, mas, não garantiram pódio. O orientador foi o professor Junior Vido.

Em Curitiba, no Paraná, o atleta Victor Cresta disputou o Campeonato Brasileiro de Judô da classe sub-13. Na disputa, os melhores judocas do Brasil de cada categoria de peso estavam presentes, com representações de todo o Brasil.

Victor, que neste ano não havia sido derrotado nenhuma vez nos campeonatos oficiais pela Federação Paulista e Confederação Brasileira de Judô, sofreu o primeiro revés, na final, contra Minas Gerais. Com esse resultado, o atleta também conquistou o direito de participar no Campeonato Sulamericano representando o Brasil.

O judoca foi acompanhado pelo sensei da Prefeitura de Amparo, Fabio Nora que também chefiou a delegação paulista no evento. O Estado, com os atletas classificação Geral por estados, foi o grande campeão no masculino e também no feminino.

“O judô de Amparo sem dúvida é referência na região. Pudemos em nome do prefeito Carlos Alberto parabenizar os atletas e reforçar a parceria que não só forma novos talentos, mas, cidadãos de bem”, disse o secretário de Esporte e Juventude, Luciano Antonacci – Tucão.