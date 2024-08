Nogueirenses conquistam medalhas em grandes eventos da Federação Paulista de Judô

Judocas representaram o município no sábado (17) e domingo (18), em dois torneios diferentes

O Projeto de Judô, apoiado pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, participou, no último final de semana, de dois grandes eventos promovidos pela Federação Paulista. No sábado (17) e no domingo (18), os atletas representaram o município no Torneio Beneméritos e no Campeonato Paulista Aberto por Faixas, respectivamente. Ambos foram sediados em Itapecerica da Serra.

No sábado (17), a equipe Sub13 estreou no Torneio Beneméritos com uma derrota para a equipe da Capital, perdendo por 3 lutas a 2. Na repescagem, a equipe venceu São José dos Campos por 3 a 2, mas acabou derrotada pelo SESI por 4 a 1 na disputa pelo bronze. Representaram Artur Nogueira os atletas Pietro Vaz, Kauan Davide, Thiago Davide, Gabriel Franze, Eduardo de Paula, Nycollas Grezoski e Luiz Vicentt.

Ainda no Torneio Beneméritos, Lucas Santos e Francisco Aranha reforçaram a equipe de Araras e conquistaram a medalha de bronze. “Esse é o evento de lutas por equipes mais tradicional do Estado. Nossos pequenos guerreiros tiveram um excelente desempenho diante de grandes equipes do Judô Brasileiro. Nossa participação foi uma grande oportunidade para fortalecer o espirito de equipe e fazer frente contra jovens que despontam no cenário nacional”, explica o professor Rodolpho Lavoura.

No domingo (18), foi a vez dos atletas das categorias Sub18 e Sênior. De acordo com Lavoura, o Campeonato Paulista Aberto por Faixas é a única competição de judô em que as categorias são definidas pela faixa dos atletas, e não pela idade. Dessa forma, atletas de 15 anos que pertencem à categoria Sub18 podem competir contra adultos, desde que tenham a mesma graduação.

OURO E PRATA PARA ARTUR NOGUEIRA

O primeiro nogueirense a subir no tatame foi Michel Victor Barbosa, na categoria Faixa Marrom até 100kg. Michel venceu todas as lutas por ippon (pontuação máxima) até chegar à final. Na última luta, enfrentou um atleta do Esporte Clube Pinheiros. Após uma disputa acirrada, com duas faltas para cada atleta, o competidor do Pinheiros aplicou uma técnica que foi contragolpeada por Michel. Ambos caíram, mas a pontuação foi atribuída ao atleta da capital, resultando em medalha de prata para Michel, que se tornou vice-campeão paulista por faixas.

A segunda medalha veio com a jovem Natalia Pereira, de 15 anos. Natalia venceu todas as lutas até a final da categoria Faixa Verde até 48kg. Na decisão, foi derrotada por uma atleta de São Carlos, conquistando a medalha de prata e o título de vice-campeã.

O grande destaque do dia foi o jovem Kauan Ferreira, de 17 anos. Em seu primeiro campeonato oficial pela Federação Paulista de Judô, Kauan venceu todas as lutas e conquistou o título de campeão paulista por faixas, na categoria Faixa Amarela até 81kg. “Kauan vem se destacando nos treinos desde o ano passado. Além de ser uma grande promessa para o nosso judô, ele é também um excelente companheiro de treino e amigo. Por isso, sua medalha de ouro foi muito comemorada por todos”, afirma o professor Rodolpho.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O próximo compromisso da equipe nogueirense será o Campeonato Inter-Regional, classificatório para o Campeonato Paulista Aspirante. O evento acontecerá no próximo sábado (24), em Campo Limpo Paulista. Para esta competição, a equipe será composta por 20 judocas das categorias Sub9, Sub11, Sub15 e Sub18.