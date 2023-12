Noite de Tensão em Jaguariúna: Cliente de Motel tem Carro Roubado em Ação Perigosa

Da Redação

Na noite de 04 de dezembro, a cidade de Jaguariúna foi palco de um crime que deixou clientes de um motel em estado de choque. Um roubo de veículo envolveu violência e perigo, culminando na rápida intervenção da polícia local.

Uma equipe policial foi acionada via Copom para responder a uma discussão entre clientes e funcionários de um motel na região. Ao chegar ao local, os policiais constataram que se tratava de um roubo de veículo. Segundo relatos, um criminoso teria pulado o muro do estabelecimento e adentrou o dormitório de um casal. Utilizando uma faca, ameaçou o cliente, colocando-a no pescoço, antes de fugir levando o carro da vítima, além de seus pertences, incluindo celular, bolsa e carteira.

A situação tomou um rumo inusitado quando o ladrão, identificado como DA, de 38 anos, decidiu se entregar à polícia. Após o roubo, ele ligou para o número de emergência, informando ser o responsável pelo crime e manifestando sua intenção de se entregar. Curiosamente, indicou o local onde estava o veículo roubado, esperando pela chegada das autoridades.

A viatura atendeu rapidamente a chamada e localizou o veículo e o suspeito no motel. A ação da polícia resultou na recuperação do carro e na prisão do indivíduo. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Jaguariúna, onde o veículo foi devolvido à vítima.

DA está agora à disposição da justiça, acusações relacionadas ao crime de roubo.

As autoridades continuam investigando o caso para garantir a devida responsabilização do suspeito.