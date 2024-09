Nomes de ruas aprovados em Amparo: Angelo Paiato e João Paulo

Pedreiro e vigia de profissões, Angelo Paiato e João Paulo, respectivamente, terão seus nomes atribuídos a logradouros públicos na cidade de Amparo. A aprovação aconteceu na noite de 2 de setembro, na Câmara Municipal.

Angelo foi indicado pelo vereador Edilson Camillo (Dil – PSB), por meio do Projeto de Lei nº 79/2024, que definiu que a rua será no bairro Morada da Baronesa. “Amparense, filho de italianos, trabalhou em obras de construção civil por toda a cidade, principalmente na construção da Igreja de São Sebastião (nova), sob coordenação do amigo padre Chico. Ele e sua esposa, Florisa, eram católicos praticantes e partícipes em todos os eventos da comunidade de São Sebastião, inclusive fazendo parte do grupo Filhos de Maria, da mesma comunidade. Já aposentado, fez trabalhos de office-boy no escritório de contabilidade do seu filho e sempre trajando seu suspensório e boina. Lembro muito dele como office-boy. Muito conhecido e querido por todos. Morreu em 2004 e hoje fazemos essa homenagem”, declarou Dil.

A vereadora Rosa Montini (União) manifestou sua alegria em votar a favor do projeto. “Devemos homenagear pessoas do bem e honradas. Conheci muito a família e merecem nosso apoio, porque lutaram e fizeram nossa cidade crescer”.

Já o nome do vigia João Paulo foi proposto pelo vereador Pastor Elson Batista (PSD), autor do Projeto de Lei nº 62/2024, e que indica a rua 3 do Loteamento Residencial Vitória Régia. Na justificativa, Elson diz que ele era vigia no Banco Itaú e foi um dos primeiros moradores do bairro Jardim das Aves. “Um homem simples, tranquilo e sem inimigos. Ele faleceu em 1995 e deixou como herança aos filhos e netos o exemplo de um homem íntegro e religioso, sempre com imensa disposição para ajudar a todos, sem distinção”, completou.

Assista à sessão completa AQUI.