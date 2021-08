Nota à Imprensa

O coronavírus nos tirou um dos maiores atores do Brasil de todos os tempos. Tarcísio Meira foi um ícone da cultura nacional, cuja história se confunde com a sua obra.

Meus sentimentos e desejo de pronta recuperação para a sua esposa, Glória Menezes, companheira de vida e de profissão, em um dos casamentos mais bonitos e de maior sucesso da televisão brasileira.

É importante destacar que todas as vacinas funcionam, mas nenhuma delas é infalível. No caso do Brasil, somente 3% das pessoas que morreram por COVID-19 neste ano tomaram as duas doses de vacina, segundo pesquisa recente (Infotracker – USP/Unesp).

É muito triste ver a desumanidade daqueles que, para tentar fazer prevalecer os seus propósitos políticos, não respeitam nem a morte de um gigante da cultura brasileira e a dor da sua família.

Os admiradores da morte podem fazer barulho, mas a arte, a vida e a ciência, são insuperáveis, assim como a obra e a história de Tarcísio Meira.

João Doria

Governador de São Paulo