Polícia Militar captura procurado em Mogi Mirim nesta quinta-feira

Na manhã desta quinta-feira, 5 de dezembro, a Polícia Militar de Mogi Mirim prendeu B., indivíduo procurado pela Justiça, em cumprimento a um mandado de prisão. A ação ocorreu em um condomínio residencial, onde o indiciado reside com sua mãe e irmã.

De posse do mandado, a equipe policial se dirigiu ao local e foi recebida pela irmã de B., que intermediou o contato com o procurado. Ele se apresentou no hall de entrada, onde foi informado sobre o mandado. Após revista pessoal, que não revelou nenhum item ilícito, seus direitos constitucionais foram lidos.

Conduzido à Delegacia de Polícia Civil, B.permaneceu à disposição da Justiça, marcando o encerramento de mais uma operação bem-sucedida da Polícia Militar em combate ao crime na região.