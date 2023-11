NOTA DE ÚLTIMA HORA: EXPLOSÃO D CARRO FORTE EM COSMÓPOLIS

Atualizamos as informações sobre a explosão do carro forte na Rodovia Zeferino Vaz, em Cosmópolis. O veículo foi alvo de um ataque por volta das 16h24, resultando na destruição total do mesmo. A pista teve que ser interditada devido a danos causados.

Durante o incidente, houve troca de tiros, deixando dois vigilantes feridos.

A polícia está investigando o caso para esclarecer os detalhes do ocorrido. O incidente foi na rodovia sentido Conchal, segundo informações o dinhiro se espalhou pela rodovia, a Polícia Militar e a Guarda Municipal estão investigando o caso

Estamos comprometidos em manter a comunidade informada à medida que mais detalhes surgirem.

