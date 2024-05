Nova área é preparada para ser local de transbordo de resíduos sólidos do município

Na manhã desta quinta-feira, dia 16 de maio, representantes das Secretarias de Serviços Municipais (SSM), de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU) e Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) fizeram uma vistoria na área que servirá de transbordo de resíduos sólidos do município. A área fica localizada na SP-340, onde anteriormente funcionava a fábrica da Proguaçu.

O secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello Júnior, informou que um projeto está sendo elaborado pela Icanp em parceria com as Secretarias Municipais, a fim de que o espaço fique adequado para o transbordo de resíduos e de acordo com as exigências da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo -. A previsão é de que a área esteja pronta e liberada para o funcionamento no final do terceiro trimestre desse ano.

Essa área é avaliada pela CETESB para receber certificação de ATT (Área de Transporte de Transbordo), que é a licença de instalação para o transbordo de resíduos, hoje realizada ainda no aterro sanitário desativado, na região do Jardim Alvorada. Além do transbordo, a expectativa é de que o local também tenha um espaço para receber ecoponto, local de entrega voluntária de pequenos volumes, os quais buscam eliminar o descarte irregular na cidade, recebendo também materiais inservíveis.

“Nós nos reunimos hoje para discutirmos os detalhes do projeto, que será finalizado dentro de 10 dias para que possamos realizar um processo licitatório para a escolha da empresa que ficará responsável pelas melhorias na área. Vamos cumprir todos os requisitos da CETESB para termos essa área de transbordo de acordo com as leis vigentes”, comentou o secretário da SSM e da SAAMA.

De acordo com Benito, o atual aterro sanitário, onde o transbordo dos resíduos sólidos tem sido realizado, será encerrado em definitivo, assim que o trabalho for transferido para a nova área na SP-340. Atualmente, o município coleta entre 90 e 100 toneladas de lixo doméstico por dia. A nova área também irá receber materiais inservíveis, como galhos e outros resíduos recolhidos pelas equipes da SSM.