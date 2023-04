Nova Cápsula do Tempo tem data marcada para reabertura: daqui 20 anos

O sábado, dia 8 de abril, ficou marcado pela abertura da cápsula do tempo que estava enterrada há 10 anos no Centro Cultural de Mogi Guaçu. Os convidados puderam ver de perto, durante evento realizado na Câmara Municipal, o material que estava armazenado. Na verdade, uma segunda caixa foi desenterrada nas proximidades da ponte de ferro da Avenida dos Trabalhadores, mas o material estava muito danificado.

Da caixa retirada do Centro Cultural destaque para os jornais de 2012, DVDs, fotos e cartas, sendo o material visto pelos presentes. Materiais foram reunidos novamente para uma cápsula do tempo que, desta vez, foi enterrada na Praça José Bueno de Toledo (Zezé Pileta), onde fica o Paço Municipal. Os presentes levaram documentos, cartas escritas por estudantes, fotos e jornais deste dia 8 de abril. O vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel acompanhou o evento e deixou na caixa um souvenir que marca a administração 2021-2024.

“Para projetarmos o futuro precisamos conhecer nosso passado. Um passado que as futuras gerações precisam conhecer, pois trata-se da história de Mogi Guaçu”, comentou o vice-prefeito ao lado dos vereadores Jéferson Luís, presidente da Câmara, Natalino, Pezão, Adriano Batatinha, Paulinho e Raphael Locatelli e dos secretários municipais Paulo Paliari (Educação) e Luiz Cláudio Soares de Paula, o Luca (Turismo).

A cápsula do tempo é um projeto dos integrantes do grupo Histórias de Uma Grande Cidade Mogi Guaçu, criada no Facebook. Além do novo material, os antigos voltaram a ser guardados e, depois, novamente depositados no mesmo espaço. Desta vez, uma caixa foi criada para a cápsula do tempo e o material foi cuidadosamente armazenado para não sofrer danos com o passar dos anos, pois a abertura foi marcada para daqui 20 anos.

A cápsula do tempo trata-se de um recipiente fechado contendo uma ata com os nomes das pessoas presentes e lembranças de um determinado dia. A ideia é que em uma data específica a cápsula seja desenterrada para que as novas gerações saibam de algum evento importante que ocorreu na cidade. O evento de abertura da cápsula marcou também os 146 anos de Mogi Guaçu, comemorado neste dia 9 de abril.