Nova Diretoria da OAB Jaguariúna e Santo Antônio de Posse é Empossada em Cerimônia Solene

Evento reuniu autoridades da advocacia regional, destacando compromisso com a justiça, prerrogativas da classe e inclusão institucional.

A posse da nova diretoria da OAB Jaguariúna e Santo Antônio de Posse foi marcada por uma noite de emoção, prestígio e um compromisso renovado com o fortalecimento da advocacia. O evento, realizado com grande elegância, reuniu autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário de Jaguariúna e Santo Antonio de Posse, reforçando a importância da união institucional para a promoção da justiça e da cidadania.

A solenidade contou com a presença maciça da advocacia regional dos representantes das diretorias do 3º Colégio de Presidentes da OAB. Entre os destaques do evento, esteve a ilustre participação do Diretor Tesoureiro da OAB Seccional São Paulo, Dr. Alexandre de Sá Domingues*, cuja presença reafirmou a sintonia da subseção com a gestão estadual.

A cerimônia também simbolizou um momento de transição e renovação, com destaque para o emocionado agradecimento da ex-presidente, Dra. Maria do Carmo Santiago, que, após três mandatos à frente da diretoria da Subseção, passou o comando ao seu então vice-presidente, Caio Vicenzotti, a quem prestou apoio incondicional durante as eleições.

A nova diretoria da OAB Jaguariúna e Santo Antônio de Posse para o triênio 2025/2027 é composta por:

– Caio Vicenzotti – Presidente

– Mariana Erjautz Borges Lauar Lara – Vice-presidente

– Vânia dos Santos Silva Oliveira – Secretária Gera

– Vera Aline de Paula Stoppa – Secretária Adjunta

– Guilherme Gardinali- Tesoureiro

Durante a solenidade, a nova diretoria reafirmou seu compromisso com a defesa intransigente das prerrogativas da advocacia, a busca por uma gestão participativa e inclusiva e a construção de pontes com os diversos segmentos da sociedade civil organizada. O fortalecimento das Comissões Temáticas será essencial nesse processo, consolidando a OAB como um elo entre a advocacia e a sociedade.

Ao ser questionado sobre os principais desafios e implementações de ações da nova gestão, o presidente Caio Vicenzotti destacou:

“Nosso compromisso é fortalecer a OAB Jaguariúna e Santo Antônio de Posse por meio da autonomia e do fortalecimento de nossas Comissões Temáticas, levando a força da advocacia para fora das portas da OAB. Trabalharemos para ampliar os serviços oferecidos aos advogados, promover capacitações e lutar pela implementação da Escola Superior da Advocacia em nossa Subseção. Além disso, queremos desenvolver projetos voltados à educação, desde o ensino fundamental até a graduação, levando o direito de forma descomplicada e formando cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Outra prioridade será a orientação aos novos advogados sobre precificação e marketing na advocacia, além do estreitamento do diálogo com os poderes públicos.”

Mais do que uma mudança de gestão, a posse da nova diretoria simboliza um novo capítulo para a advocacia regional. O impacto desse momento histórico transcende os limites da instituição, pois uma OAB forte significa uma sociedade mais justa e equitativa.

A nova diretoria assume sua missão com a convicção de que grandes avanços virão para a advocacia, a justiça e a cidadania. O futuro está sendo construído com trabalho, compromisso, participação e dedicação à classe e à sociedade.