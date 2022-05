NOVA DIRETORIA É EMPOSSADA NA 232º SUBSEÇÃO DE JAGUARIÚNA E SANTO ANTÔNIO DE POSSE DA OAB/SP

A 232ª Subseção de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse da OAB/SP realizou a solenidade de posse da nova diretoria, constituída pela chapa 1 – Experiência e Comprometimento, eleita para o triênio 2022/2024. A solenidade foi realizada nesta sexta-feira, dia 27 de maio, às 19h, no Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna.

A nova diretoria eleita é composta por Maria do Carmo Santiago Leite, que foi reeleita a presidente, Caio Vicenzotti, vice-presidente, André Giacomozzi Batista, como secretário geral, Vânia Dos Santos Silva Oliveira, como secretária adjunta e Cleide Trolezi como tesoureira. Marcaram presença na solenidade além dos membros da diretoria, o Diretor Tesoureiro da OAB/SP, Alexandre de Sá Domingues, autoridades locais e demais convidados.

Conforme prometido em campanha, a OAB vem atuando em conjunto com as demais instituições, Magistrado, Ministério Público, Delegacia, Conselho Tutelar, Poder Legislativo e Executivo, entre tantas outras instituições, visando conseguir o melhor interesse aos advogados(as) e para os cidadãos, haja visto que o bom diálogo nestas esferas beneficia a todos, principalmente a população, que é quem colherá os frutos destas ações.

Os membros da nova diretoria, em conjunto, disseram que encerrado o pleito eleitoral o momento é de união para a classe e cumprir as promessas de campanha, especialmente a construção da sede própria em Jaguariúna, sala de atendimento em Santo Antônio de Posse, criação do núcleo da Escola Superior da Advocacia, implementar o “Diretor Presente”, ampliação de convênios e parcerias, ampliar as ações em prol dos cidadãos, entre outras propostas.

“Em breve pretendemos inaugurar uma Sala da OAB junto a cidade de Santo Antônio de Posse/SP, para trazer aos mais necessitados a oportunidade de ser assistido por um advogado(a), e também para uma melhor prestação de serviço aos colegas de profissão que residem na cidade, que pertence a mesma Comarca”, disse o vice-presidente Caio Vicenzotti