Nova empresa assume transporte público de Mogi Guaçu

Nova frota começa a circular a partir do dia 25, com ampliação de linhas, horários e ônibus mais modernos

A Viação Expresso Fênix assume neste sábado, em 25 de setembro, as linhas do transporte público circular de Mogi Guaçu. Única participante no processo de concorrência, a empresa iniciará os serviços com ampliação de 13 para 20 linhas, retomada de horários existentes antes da redução pela pandemia e veículos mais modernos, com acesso à internet por conexão Wi-Fi, sistema de monitoramento por vídeo e GPS e dispositivos adaptados para dar carga a telefones celulares. O valor da tarifa, fixado atualmente em R$ 4,80, será reajustado para R$ 5,30.

Entre as melhorias previstas no novo contrato estão ainda acessibilidade em todos os veículos, com elevadores para pessoas com mobilidade reduzida, frota inicial com idade média de 1,5 ano e média de idade dos ônibus de 5,5 anos durante todo o período de concessão, de 20 anos.

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa também poderá disponibilizar, em breve, um aplicativo que dará informações precisas e em tempo real de horários e todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade, assim como já acontece em cidades em outras cidades no país.

“Sabemos que o transporte público sofreu muito ao longo dos últimos anos em função de problemas contratuais e de redução de serviços por conta da pandemia”, destacou o secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno. “Por essa razão, buscamos priorizar nesta nova contratação veículos mais modernos, com mais conforto e comodidade ao passageiro, bem como a retomada de linhas e horários que facilitam a vida das pessoas”.

Havendo aumento no número de passageiros ou demanda que justifique a ampliação, o número de linhas poderá ser reajustado para até 26. Os abrigos em pontos de ônibus também serão beneficiados pelas mudanças, com melhorias e modernização gradativas já previstas na concessão.

“Estamos investindo e trabalhando muito para oferecer um transporte de qualidade aos moradores de Mogi Guaçu. Nos próximos dias, nossos clientes poderão contar com o que existe de mais moderno em sistema operacional, similar ao adotado nos grandes centros urbanos. A Prefeitura foi muito exigente com relação a qualidade do serviço e isso traz confiança para podermos trabalhar”, afirma Victor Hugo Chedid, diretor do Grupo Fênix.

Aposentados seguem isentos da tarifa, bem como pensionistas e idosos de 60 a 64 anos que já dispõem desse benefício. Pensionistas, aposentados e idosos que ainda não foram contemplados pela isenção não mais terão direito ao pleito. O cumprimento do contrato será regularmente fiscalizado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, que irá dispor periodicamente de um gerente e três fiscais para controlar a execução dos serviços.

A tabela de horários com os itinerários estará disponível em breve no site www.fenixfacil.com.br/mogiguacu.

Atendimento a público a partir de amanhã

A empresa que assumirá o transporte coletivo de Mogi Guaçu atenderá a população a partir de amanhã, dia 21 de setembro, para revalidação de passes, carteirinhas, de processos de isenção e para oferta de serviços de bilhetagem automática por meio de cartões. A assistência será feita, inicialmente, nas dependências do Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no bairro Jardim Camargo. Também haverá atendimento no Terminal de Ônibus, em frente ao Parque dos Ingás.

A primeira via do Bilhete Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site www.fenixfacil.com.br/mogiguacu ou presencialmente, com agendamento prévio obrigatório, no próprio site. Recomenda-se o cadastramento pela internet a fim de se evitar aglomerações, atendendo assim às orientações das autoridades quanto a prevenção à Covid-19.

Informações e documentos necessários para a realização do cadastro:

– Idoso a partir dos 60 anos [cadastro obrigatório]

Somente para aqueles que já tiverem cartão válido da antiga empresa de transporte. Limitado a 4 utilizações por dia. Necessária apresentação do cartão da Viação Santa Cruz para recadastro com a Fênix.

– Idoso a partir de 65 anos [cadastro facultativo]

Documento com foto, RG, CPF e comprovante de endereço.

– Aposentados [cadastro obrigatório]

Somente para aqueles que já tiverem cartão válido da antiga empresa de transporte. Limitado a 4 utilizações por dia. Necessária apresentação do cartão da Viação Santa Cruz para recadastro com a Fênix.

– Pensionistas [cadastro obrigatório]

Somente para aqueles que já tiverem cartão válido da antiga empresa de transporte. Limitado a 4 utilizações por dia. Necessária apresentação do cartão da Viação Santa Cruz para recadastro com a Fênix.

– Portadores de Necessidades Especiais [cadastro obrigatório]

Laudo com CID válido e vigente, documento com foto, RG, CPF e comprovante de endereço.

– Estudantes Rede Privada [cadastro obrigatório]

Documento com foto, RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula.

– Estudantes Rede Pública [cadastro obrigatório]

Documento com foto, RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula. Encaminhamento com Secretaria Municipal de Educação de Mogi Guaçu.

– Comum [cadastro opcional]

Documento com foto, RG, CPF e comprovante de endereço.

Locais de cadastro presencial:

Gratuidades

Centro Cultural de Mogi Guaçu

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 2651 – Jardim Camargo II

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Aos sábados das 8h às 13h

Cartão Comum e Estudantes da Rede Privada

Local: Terminal Urbano de Mogi Guaçu

Endereço: Rua Salgado Junior, s/nº – Box 02

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Aos sábados das 8h às 13h

A concessionária informa àqueles que tiverem o Cartão de Bilhetagem Eletrônica das linhas SUBURBANAS, também do Grupo Fênix (Mogi Mirim x Mogi Guaçu e Mogi Guaçu x Estiva Gerbi), que não precisam fazer novo cadastro. O mesmo cartão poderá ser utilizado nas linhas urbanas e rurais de Mogi Guaçu, desde que respeitada a legislação de gratuidades local.

Vale Transporte

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa, em www.fenixfacil.com.br/mogiguacu.

Créditos

Àqueles que possuírem cartão de bilhetagem da Viação Santa Cruz, a Expresso Fênix fará a transferência dos créditos, que terão validade de 90 dias, a contar do início da operação, em 25 de setembro de 2021.

Para realizar a transferência dos créditos os clientes deverão estar de posse do novo Bilhete Eletrônico da Expresso Fênix e se dirigir ao Terminal Urbano, na Rua Salgado Junior, s/nº, Box 02. Para a efetivação da transferência os usuários deverão apresentar o cartão da Viação Santa Cruz, documento com foto, comprovando sua propriedade.