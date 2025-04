Nova etapa da Operação Cata-Bagulho será realizada em maio

Entre os dias 5 e 9 de maio, a Prefeitura de Holambra irá realizar mais uma etapa da Operação Cata-Bagulho, iniciativa fundamental para manter a cidade limpa, organizada e longe de focos de doenças. A ação é coordenada pelo Departamento Municipal de Serviços Públicos e promove o recolhimento de móveis danificados, pneus velhos e restos de poda.

De acordo com o diretor da pasta, Luciano Alencar, a participação dos moradores é essencial para o sucesso da operação. Os itens devem ser colocados na calçada antes das 7h30, no dia em que o caminhão passar pelo bairro (confira o cronograma abaixo). Lixo doméstico, entulho de construção e materiais eletrônicos não são recolhidos nesta ação.

“Contamos com a colaboração da população para realizar o descarte corretamente, dentro do prazo e nos dias certos”, destaca. “Essa é uma ação que vai além da limpeza urbana. Ajuda, por exemplo, a prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.”

Ele explica também que, em caso de chuva, a atividade poderá ser cancelada.

Confira o cronograma da Operação Cata-Bagulho:

– Segunda-feira, 5 de maio: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas

– Terça-feira, 6 de maio: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flores e Centro

– Quarta-feira, 7 de maio: Imigrantes, Vila Nova e Residencial Moinho

– Quinta-feira, 8 de maio: Residencial Moinho, Residencial Van den Broek, Pinhalzinho e Colônia dos Pedroso

– Sexta-feira, 9 de maio: Camanducaia, Residencial Vila das Tulipas e Residencial Flor D´Aldeia