Nova Etapa de Pavimentação Asfáltica na HBR-060 em Holambra: Investimento de R$ 2 Milhões

A Prefeitura de Holambra está finalizando a pavimentação asfáltica da estrada HBR-060, no bairro Palha Grande. Com um trecho de 1,9 km asfaltado, a obra tem previsão de conclusão para setembro deste ano e representa um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões, obtidos junto ao Governo do Estado.

Essa melhoria na infraestrutura viária é um marco importante para a cidade, que visa não apenas aprimorar o fluxo de veículos, mas também fomentar o turismo e otimizar o escoamento da produção agrícola local. O bairro Palha Grande, conhecido por suas propriedades rurais e pontos turísticos, será diretamente beneficiado por essa obra.

O setor agrícola de Holambra também será amplamente beneficiado com a pavimentação da HBR-060. O escoamento da produção agrícola, que inclui flores, frutas e hortaliças, será facilitado, garantindo mais eficiência e segurança no transporte dos produtos. Isso pode resultar em um aumento da competitividade dos produtores locais e na redução de perdas durante o transporte.

A Prefeitura de Holambra reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua da infraestrutura urbana e rural, buscando sempre parcerias e investimentos que tragam benefícios concretos para toda a comunidada.