Nova fase da campanha de vacinação contra a gripe começa na segunda-feira em Mogi Mirim

Tem início na próxima segunda-feira (11) a terceira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe, dividida em duas etapas. Assim como em todo o país, seguindo determinação do Ministério da Saúde, Mogi Mirim terá duas etapas da vacinação, a primeira de 11 a 17 de maio, voltada para pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mães no pós-parto até 45 dias. A segunda etapa ocorre entre 18 de maio a 5 de junho para professores das escolas públicas e privadas e os adultos de 55 a 59 anos de idade.

A vacina estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A meta é vacinar, ao menos, 90% de cada um dos grupos prioritários. Em Mogi Mirim, até o momento, durante as fases iniciais da campanha de vacinação, 15.861 doses já haviam sido aplicadas, segundo levantamento da Vigilância em Saúde.

A segunda fase da campanha, em vigor desde 16 de abril, segue até a próxima sexta-feira (8) para caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivos, membros das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Idosos e profissionais da saúde que integram grupos prioritários de etapas anteriores, também podem procurar as UBSs e receber a vacina.

Dia D cancelado

Agendado para o próximo sábado (9), o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Gripe em todo o país foi cancelado pelo Ministério da Saúde em função do avanço do novo coronavírus (Covid-19).

A adequação do período foi considerada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) devido ao momento atual da Covid no país, a população-alvo a ser vacinada na terceira etapa, a disponibilidade e o cronograma de entrega da vacina influenza pelo laboratório produtor e a distribuição gradual da vacina aos estados e consequentemente aos municípios.

Desde o dia 23 de março até 30 de abril, foram aplicadas 8.856.818 doses da vacina influenza no estado de São Paulo, segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica Professor Alexandre Vranjac, ligado ao governo estadual.