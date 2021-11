Nova morte por Covid-19 em Engenheiro Coelho

Engenheiro Coelho registrou um novo caso de óbito por Covid-19. O falecimento ocorreu no dia 16 de novembro, mas o caso só foi divulgado nesta quarta-feira (24). A Vigilância Sanitária de Saúde Municipal (VISA) explicou que o caso não constou na atualização anterior porque não havia recebido a notificação do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP).

Com essa confirmação, o Boletim do Coronavírus registrou um total de 64 casos de óbitos no município. Desse modo, o maior período sem mortes consecutivas ocorreu de 28 de julho até 15 de novembro, somando 111 dias. Desde o dia 17 e 24 deste mês, os registros não apresentaram nenhum outro caso de óbito.

A VISA justificou que o atraso no registro do recente caso de óbito ocorreu devido a demora do processo para a notificação do SIVEP. Em questão, a vítima era uma mulher de 78 anos que foi internada na Santa Casa de Limeira. O hospital seria o responsável por notificar o órgão público.

“Sabíamos do óbito porque é uma cidade pequena, mas só podemos fazer tudo oficialmente. Por isso muitas vezes demora na divulgação e tem diferença com o estado”, relata a Diretora da VISA, Marli Antunes.