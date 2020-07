Nova parceria na ACE concede desconto de até 60% em consulta médica – Holambra

Se você é associado ACE ou trabalha em qualquer das 250 empresas associadas à Associação Comercial e Empresarial de Holambra, já pode utilizar consultas médicas com desconto de até 60% na Holamed. A Associação acaba de firmar parceria pelo Clube de Desconto ACE com a clínica, benefício estendido para os dependentes do proprietário da empresa e para os dependentes de quem trabalha no estabelecimento.

A consulta particular na clínica, R$ 250,00, sairá por R$ 100,00 para esse público, num amplo benefício para quem trabalha nas empresas associadas e precisa de atendimento médico e não possui convênio. A Holamed tem as especialidades de ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica geral, oftalmologia, otorrinolaringologia e urologia.

Outro benefício da parceria é o desconto no preço dos exames laboratoriais de rotina ou para fins trabalhistas. A clínica trabalhará com uma tabela especial de preços do SM Laboratórios.

Para utilizar os benefícios, os interessados devem apresentar documento pessoal e crachá da empresa, comprovando o vínculo com o estabelecimento associado à ACE.

Parceria inclui desconto em medicina ocupacional e em exames laboratoriais

As empresas associadas ainda terão desconto em pacotes de medicina ocupacional, em serviços tais como PCMSO, PPRA e ASO, todos voltados à saúde do trabalhador e conforme a necessidade da empresa. Valor sob consulta com a Holamed, mediante quantidade de funcionários e serviços contratados.

Mais informações na Associação Comercial: 3802-2020 ou 9 9994-2711 (WhatsApp Comercial).