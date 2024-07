Nova sede da AJA será inaugurada nesta quarta em Artur Nogueira

Cerimônia acontecerá nas novas instalações da associação, às 19h, na Av. da Saudade – nº 34

A Prefeitura de Artur Nogueira anuncia a inauguração da nova sede da Associação Jovem Aprendiz (AJA). A cerimônia acontecerá na próxima quarta-feira (03), às 19h.

A sede está localizada na Avenida da Saudade, N° 34, Cidade Jardim. O local conta com uma estrutura mais ampla e moderna, pensada para atender às necessidades dos jovens nogueirenses que estão em busca do primeiro emprego.

O novo prédio foi alugado pela Prefeitura, e toda a infraestrutura foi fruto de investimentos da própria associação e verbas parlamentares.

A ASSOCIAÇÃO

Em 2024, a AJA Artur Nogueira completa duas décadas de dedicação e excelência, qualificando mais de 7.000 jovens e gerando trabalho e renda em empresas renomadas do município e região.

“A maioria dos jovens da AJA vão além do contrato de aprendizes; eles são efetivados e têm a oportunidade de construir carreiras sólidas nas empresas. Muitos alcançaram posições de liderança e tiveram a oportunidade de trabalhar no exterior, realizando seus sonhos profissionais. Nossa equipe qualificada orienta e direciona o caminho dos jovens e seus familiares”, afirma o presidente da AJA, Romilson Cesar Lima.

Ao longo de sua história, a AJA contou com a liderança de ex-presidentes notáveis, incluindo José Ivo Miranda e Maria de Lourdes Santos Oliveira, que contribuíram significativamente para o crescimento e a consolidação da associação.

Além de uma infraestrutura moderna, a associação conta com uma equipe de profissionais especializados, incluindo professores, coordenadores, psicólogos, assistentes sociais e mentores qualificados. O objetivo é proporcionar um ambiente adequado para o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens, com suporte constante às famílias e interação frequente com as empresas parceiras.

COMO PARTICIPAR?

A Lei do Menor Aprendiz é destinada a adolescentes e jovens que estão estudando ou já concluíram o ensino médio, com idade entre 14 e 24 anos. Jovens de 14 a 17 anos devem passar pela triagem do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), enquanto aqueles de 18 a 24 anos podem se inscrever diretamente na AJA.