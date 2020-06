Nova sede da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de Jaguariúna é inaugurada

A Prefeitura de Jaguariúna inaugurou nesta quarta-feira, 24 de junho, a nova sede da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros do município. A cerimônia oficial de entrega do espaço foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da Administração. A nova sede está localizada na Rua Maranhão, nº 1.808, no bairro Capotuna.

A nova sede possui área total de 1.500 m² e área construída de 700 m², com dois pavimentos. O piso inferior (Bombeiros) conta com recepção, sala de administração, sanitários, cozinha, refeitório, alojamento, vestiário, sala de EPI, depósito, doca e amplo estacionamento para as viaturas. No piso superior, ficam as salas da administração, direção e treinamento e reunião da Defesa Civil, além de mais dois sanitários.

Os Bombeiros e o Departamento de Defesa Civil também contam com frota de dois caminhões autobombas de salvamento (de 4 mil e 1 mil litros de água), uma caminhonete com tanque de 600 litros de água e dois veículos picape para o apoio em ocorrências.

A cerimônia contou com as presenças do secretário municipal de Segurança Pública, Renato José de Almeida Chaves Filho, o Tenente Renato, e da diretora da Defesa Civil de Jaguariúna, Fernanda de Sousa Rodrigues Tesche, além de funcionários das corporações. A vice-prefeita, Rita Bergamasco, e os vereadores Walter Tozzi (MDB), presidente da Câmara de Jaguariúna, e Inalda Barros (MDB), também participaram do evento.

A cerimônia oficial foi aberta com a fala do bombeiro Sérgio Vendt, que representou os colegas de profissão. “Agradeço a todos os que colaboraram por essa grande conquista”, disse.

Em discurso emocionado, a diretora Fernanda agradeceu o empenho da Prefeitura em inaugurar o novo espaço da Defesa Civil. “Esse dia tão especial eu quero dedicar à toda minha equipe, todos, que são tão honrados, tanto bombeiros quanto motoristas. Eles me motivam todos os dias e são muito especiais”, disse Fernanda.

“É com muita alegria que estou aqui hoje, com essa conquista muito importante para a comunidade de Jaguariúna. A cidade cresce e precisa estar estruturada para atender aos anseios da comunidade”, disse o secretário Tenente Renato. “A Prefeitura não mediu esforços para implementar o que há de mais moderno na área de Bombeiros e Defesa Civil que existe hoje na nossa região”, completou.

Logo em seguida, o secretário de Segurança Pública e a diretora da Defesa Civil descerraram a placa de inauguração.