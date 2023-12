Nova Turma Conclui Curso de Inclusão com Sucesso em Engenheiro Coelho

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, junto à Assistência Social e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do CRAS (SCFV), celebra a conclusão da mais recente turma da oficina de ‘Inclusão Digital’ para jovens, adultos e idosos. Realizada na quarta-feira, 13 de dezembro, essa jornada de aprendizado enriquecedor no CRAS totalizou 40 horas ao longo de três meses.

A entrega dos certificados foi marcada pela presença do Diretor de Desenvolvimento Social e Cidadania, Allan Bandeira, da coordenadora do CRAS, Fernanda Horácio, da psicóloga do CRAS, Silvia, e dos instrutores Yasmin e Victória, que compartilharam conosco esse momento de conquista.