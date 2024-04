Novas Bancadas Emergem na Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse Após Janela Partidária

Com o fim da janela partidária na última sexta-feira (5 de abril), a Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse tem uma nova formação política de partidos e bancadas.

Todos os 11 vereadores mudaram de partido em relação à eleição de 2020, quando foram eleitos. A possibilidade de mudança de legenda está prevista na Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e beneficia candidatas e candidatos eleitos em pleitos proporcionais (vereadores, deputados estaduais, federais e distritais) e que estão em fim de mandato.

Após as mudanças, o Partido Social Democrático – PSD passou a ter a maior bancada de vereadores do Legislativo possense, com 4 parlamentares no total. A legenda é seguida pelo PODEMOS e pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB, ambos com 2 representantes cada. O Partido Progressista – PP, o Partido Democrático Trabalhista – PDT e o União Brasil têm 1 vereador cada.

Veja como ficaram as bancadas da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse:

PSD

Alfredo Aparecido de Souza – Guinho

Ana Claudia Leite Ferrari

Claudia Aparecida Pinho Lalla

Edson Gonçalves Santana – Baiano da Cesta

PODEMOS

João Marcos Bazani

José Roberto Ferreira Brandão – Beto Brandão

MDB

Maria Aparecida Gagliardi – Cidinha

Ednei Rodrigues Silva – Esquerdinha

PDT

Adalberto Bergo Filho – Dal do Betoca

PP

Antonio Carlos Cavalaro – Preto Eventos

UNIÃO BRASIL

Valdemir Lopes da Silva – Mi Pedreiro