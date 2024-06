Novas hortaliças impulsionam rentabilidade e sustentabilidade no campo

Sakata lança variedades de hortaliças que contribuem para driblar os desafios climáticos, que poderão ser vistas durante a Hortitec 2024 e também a campo, na Hortinov

Os desafios climáticos afetam drasticamente a qualidade e a produtividade das hortaliças. Com as mudanças climáticas, os produtores passaram a enfrentar condições adversas no campo, desde secas severas até enchentes, pragas e doenças cada vez mais resistentes. Nesse cenário, a multinacional japonesa de sementes Sakata vem oferecendo ao mercado diversas variedades de hortaliças com melhorias genéticas significativas, que resultam em maior resistência a doenças e também proporcionam plantas mais vigorosas, que demandam menor consumo de insumos e produzem muito mais em um espaço menor, gerando maior sustentabilidade e rentabilidade aos cultivos.

Essas inovações estarão em destaque no estande da Sakata na 29ª edição da Hortitec – a maior feira de horticultura da América Latina, realizada em Holambra (SP), que acontecerá de 19 a 21 de junho, e também na Hortinov, uma experiência em inovação a campo, realizada em parceria com a empresa de soluções biológicas Biotrop, que acontecerá de 18 a 21 de junho, a apenas 15 minutos da Hortitec. Dessa forma, os profissionais da área poderão conferir tanto no estande da empresa quanto no campo, o desempenho de hortaliças diferenciadas e inovadoras.

Diferenciais do melhoramento genético tradicional para a sustentabilidade

De acordo com Paulo Koch, Diretor de Marketing da Sakata, a resistência genética é uma ferramenta crucial para uma agricultura mais sustentável e eficiente. “Por isso, um dos principais focos de Pesquisa da companhia é a resistência genética a doenças, uma área na qual a empresa tem feito avanços significativos. Como, por exemplo, com o desenvolvimento de algumas variedades de pimentão, que podem reduzir até 80% das aplicações de defensivos agrícolas. Isso resulta em menor custo de produção e reduz ainda a exposição dos trabalhadores rurais a substâncias potencialmente nocivas, além de produzir hortaliças mais seguras para os consumidores”, afirma.

Além disso, a Sakata também conduz suas pesquisas com o objetivo de melhorar o vigor das plantas para enfrentar os desafios do clima. “Variedades com raízes mais robustas e com maior quantidade de radicelas são mais eficientes na absorção de nutrientes e água, o que significa redução da necessidade de nitrogênio e adubos. Isso não só minimiza os custos de produção, mas também evita a contaminação do solo e da água, preservando os recursos naturais. Essa abordagem sustentável é fundamental para garantir a viabilidade da horticultura diante das mudanças climáticas atuais”, explica Koch.

Outro ponto importante neste trabalho, segundo o profissional, é que os produtos da companhia possibilitam a otimização do uso do solo, permitindo produzir mais em um espaço menor, contribuindo para a preservação de áreas de mata nativa e a promoção do equilíbrio do ecossistema.

A Sakata ainda dedica suas Pesquisas para a melhoraria da longevidade pós-colheita de seus produtos. Isto porque variedades que mantêm a qualidade por mais tempo ajudam a minimizar o desperdício de alimentos, uma questão crucial para o meio ambiente e a segurança alimentar. “Menos desperdício significa mais eficiência na cadeia produtiva, beneficiando tanto os produtores quanto os consumidores, o que contribui também para o uso mais responsável dos recursos naturais”, salienta o diretor.

Conceito do estande e atrações

Com o conceito “Semente a semente, plantamos paixão”, o estande da Sakata neste ano adotará painéis interativos e folhetos virtuais, acessíveis via QR Code, que serão utilizados para informar os visitantes sobre o portfólio de produtos. Essa abordagem digital reafirma o compromisso da empresa com a sustentabilidade. No estande, os visitantes da feira poderão conferir inúmeras variedades de hortaliças que entregam soluções inovadoras para a promoção de um futuro mais verde e produtivo, com alta rentabilidade para o produtor e alimentos nutritivos e saborosos para a sociedade. No estande, os visitantes poderão também se inscrever para a Hortinov, dia de campo promovido pela Sakata e Biotrop, que acontecerá paralelamente à Hortitec.

Lançamentos em Hortaliças

No estande da empresa, estarão expostas diversas hortaliças que são lançamento para o mercado, como: o tomate Leblon (Salada Indeterminado), com um pacote de resistência completo, ideal para cultivo em períodos chuvosos; o pimentão Monalisa (tipo Retangular), com alta produtividade, tamanho e formato desejados pelo mercado; a abobrinha Alexa, que entrega segurança e colheita prologada em condições de pressão de viroses; a cenoura Alanna, altamente produtiva, possui formato preferido pelo consumidor, pele lisa e coloração intensa; além do repolho Hoopoe (Verde), que possui alta tolerância ao cracking (rachamento), aliada à segurança de plantio.

Novidades em Flores

A Sakata também apresentará na Hortitec 2024, diferentes variedades de flores com características únicas e atrativas. Uma delas é a Begônia Viking, agora disponível na cor “White on Green”, bastante resistente e durável, ideal para cultivo em diversas condições climáticas. A outra flor é a Aster Bonita Top, que apresenta novas cores (Top Blue e Top Rose), com flores do tipo “pom pom”, que é muito apreciada em decorações. Além disso, tem a série de Lisianthus, que inclui variedades como Aube, Reina, Voyage e Rosita, opções versáteis com uma ampla gama de cores para atender aos mais diferentes perfis de arranjos e decorações.

SERVIÇO

29ª Hortitec

Data: de 19 a 21 de junho de 2024

Horário: das 9h às 19h, nos dias 19 e 20; e das 9h às 17h, no dia 21

Local: Recinto da Expoflora | Alameda Maurício de Nassau, 675 – Holambra (SP)

Estande: nº 24 – localizado no Pavilhão Verde

Site: hortitec.com.br

Hortinov

Data: de 18 a 21 de junho de 2024

Horário: das 8h às 16h (última entrada)

Local: há apenas 15 minutos da Hortitec, com vans saindo do estacionamento da feira. Para os que desejarem ir ao evento por conta própria, será disponibilizado um mapa de acesso após a inscrição.

Inscrições (gratuitas): credenciamento.hortinov.com.br (mediante código de convite com representante)

Transporte (gratuito): vans sairão em horários programados do estacionamento da Hortitec.