Novas UTIs estão sendo equipadas na Santa Casa AnnaCintra

O prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob defendeu novos investimentos para a Santa Casa Anna Cintra, na tarde de terça-feira, 16/6. O Chefe do Executivo vistoriou os novos leitos de UTI que estão sendo preparados no hospital. Na última semana, Jacob recebeu os cinco novos respiradores do Governo do Estado de São Paulo.

Os equipamentos turcos foram adquiridos pela Fundação Butantan e doados ao Governo do Estado de São Paulo para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, uma vez que respiradores são essenciais para a implantação de novos leitos de terapia intensiva.

“Estamos buscando recursos para que tenhamos mais equipamentos para o atendimento de urgência. Temos que agradecer ao Governador João Doria e o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, que entenderam nosso pleito”, ressaltou Jacob.

Nos últimos dias, Amparo também recebeu quatro novos respiradores, com monitores cardíacos e carrinhos para a anestesia, que foram doados pela Química Amparo.