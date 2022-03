Nove cidades já confirmaram presença no vôlei da ADR

Mogi Mirim, mais uma vez, será a responsável por coordenar as disputas do voleibol na Associação Desportiva Regional (ADR). Na terça-feira (8), às 10h, acontecerá, no Salão Vermelho da Estação Educação, no Centro de Mogi Mirim, o Congresso Técnico da modalidade.

Até o momento nove cidades estão confirmadas nas várias categorias que tiveram inscrições abertas. Águas de Lindóia, Aguaí, Amparo, Artur Nogueira, Lindóia, Itapira, Jacutinga, Mogi Mirim e Pedreira são os municípios confirmados. Posteriormente, foi aberto convite para cidades que não integram a ADR, mas que poderão participar das disputas.

Serão realizados eventos nas categorias em que houver a confirmação de ao menos três cidades. Até o momento, oito estão nesta condição: sub14, sub16, sub18, sub20 e livre feminino; além do sub16, sub18 e livre masculino.