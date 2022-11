Novembro Azul: Saúde de Holambra amplia horário de funcionamento de PSFs para atendimento exclusivo de homens



Novembro Azul: Saúde de Holambra amplia horário de funcionamento de

PSFs para atendimento exclusivo de homens

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra inicia nesta

quarta-feira, dia 9 de novembro, campanha que tem por finalidade

incentivar os homens holambrenses a colocarem a prevenção em dia. A

ação faz parte do movimento Novembro Azul. Durante este mês, duas

unidades de atendimento da cidade terão o horário estendido com o

objetivo de atender exclusivamente este público. Às segundas, quartas

e quintas-feiras, o PSF Santa Margarida ficará aberto até às 19h. O

do bairro Imigrantes funcionará, em caráter excepcional, quintas e

sextas, das 17h às 19h e das 17h às 18h, respectivamente.

A população masculina será estimulada a procurar os postos para

consulta com clínico geral. Nesta mesma ocasião será possível ser

atendido por dentista para avalição bucal e posterior agendamento em

caso de necessidade de tratamento odontológico. Para isso, basta

apresentar o Cartão Cidadão. De acordo com o diretor da pasta, Valmir

Marcelo Iglecias, durante este primeiro atendimento, além de

orientações para prevenção do câncer de próstata, será realizada

uma avaliação geral com objetivo de diagnosticar doenças como

hipertensão, diabetes, colesterol, entre outras.

“Entre 17h e 18h ou 19h, dependendo da unidade e do dia da semana, o

atendimento será somente para os homens”, falou Iglecias. “A ideia é

atender aqueles holambrenses que, em função do trabalho, não

conseguem ir até o local em horário comercial. A detecção precoce

nos possibilita mais chances de tratamento. Cuidar da saúde é

fundamental”, disse.

Outubro Rosa

Além do trabalho rotineiro de orientação às moradoras, Holambra

realizou durante o Outubro Rosa – campanha de promoção da

conscientização sobre o câncer de mama e de alerta a respeito da

importância de exames preventivos para o diagnóstico precoce da

doença – um mutirão de mamografias. Foram realizados 108

procedimentos. Em média, mensalmente, são feitos 40.

Para reforçar a importância da prevenção, profissionais dos postos

de atendimento em saúde do município utilizam entre outubro e novembro

camisetas temáticas das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul com a

finalidade de dar visibilidade ao tema.

Serviço:

Novembro Azul – Atendimento ampliado (exclusivo para homens)

PSF Santa Margarida

Segundas, quartas e quintas-feiras

Atendimento entre 17h e 19h

PSF Imigrantes

Quintas-feiras

Atendimento entre 17h e 19h

Sextas-feiras

Atendimento entre 17h e 18h