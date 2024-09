Novidades da horticultura na palma da mão: Agristar disponibiliza principal dia de campo em formato digital

A imersão no Open Field Day traz os principais lançamentos da empresa este ano e uma experiência completa pelo campo da Estação Experimental, no interior de São Paulo

Visando facilitar as escolhas dos produtores e trazer inovações e conhecimento, a tecnologia está cada vez mais presente no campo. Com o setor de horticultura este cenário também já é uma realidade e, atenta a isso, a Agristar proporciona o OFD Virtual, uma imersão completa no campo da Estação Experimental e sede da empresa, localizada em Santo Antônio de Posse (SP).

Disponibilizando com detalhes as principais novidades e lançamentos apresentados este ano durante o Open Field Day – seu tradicional dia de campo que ocorreu em junho, a ferramenta gratuita permite que produtores de todo o País possam ter, na palma da mão, a experiência próxima de quem participou do evento.

“Mesmo com mais de 4.500 visitantes presenciais este ano, sabemos que muitos não puderam estar presentes, sobretudo da região Sul, devido aos problemas enfrentados com as chuvas. Por isso, buscamos uma solução prática e acessível para que todos pudessem ter a oportunidade de conhecer e se aprofundar em nosso portfólio. O OFD Virtual pode ser acessado pelo computador ou celular e o usuário pode conhecer toda a Estação Experimental, conferindo detalhes técnicos dos produtos em campo, estufa e hidroponia”, explica o Gerente de Marketing da Agristar, Marcos Vieira.

Na imersão, os usuários têm acesso a diversas interfaces, desde os detalhes de estrutura, como o túnel na entrada do evento, que exibiu em detalhes a campanha institucional deste ano, até os 23.000 m² de culturas a campo aberto e 420 m² de estufas, preparados desde o fim de 2023 com os lançamentos e destaques de cada linha da empresa.

Pela Topseed Premium, os lançamentos foram o tomate Nivus, cenoura Vitória, cebolinha Itachi e porta-enxerto para beringela, Augusto. Já a Superseed/TSV Sementes lançou o tomate Taos, cenoura Solar, cebola Chelsea, quiabo Hulk e cebolinha Naruto. A Topseed apresentou seu portfólio de Microverdes. Em estufa, os tomates cocktails (minitomates), tomates saladete (italiano), pepinos (japonês e indústria) e produtos para hidroponia (folhosas e maçaria) foram os destaques.

A imersão digital da Agristar conta com o recurso de pontos clicáveis, que indicam a variedade plantada, sua respectiva linha, informações técnicas e vídeos explicativos com os especialistas da empresa, abordando as principais características dos materiais. Além disso, os usuários têm acesso à galeria de fotos e vídeos dos três dias de evento.

“Nosso objetivo é fazer com que o OFD Virtual alcance ainda mais profissionais e continue se consolidando como uma ferramenta acessível para a difusão de conhecimento e informações voltadas a horticultura, a nível nacional e internacional, fortalecendo e desenvolvendo o setor”, conclui Vieira.

O Tour 360° pode ser acessado pelo site: https://www.openfieldday.com.br

Sobre a Agristar

A Agristar é movida pela paixão ao campo e pelo desafio de superar limites. Com mais de 65 anos de existência, é uma das maiores empresas do país no desenvolvimento, produção e comercialização de sementes de hortaliças e frutas. Atua no mercado profissional com as linhas Topseed Premium, Topseed, Superseed e TSV Sementes, e no segmento de jardinagem, hobby e lazer através das linhas Topseed Garden e TSV Sementes. Com capital 100% nacional e com uma ampla e moderna infraestrutura, a Agristar tem orgulho em conhecer a sua terra e assim desenvolver e testar produtos de alto desempenho. Sediada em Santo Antônio de Posse (SP), a empresa possui quatro estações experimentais e uma unidade de pesquisa e melhoramento estrategicamente localizadas nos estados de SP, MG, SC e RN, que asseguram o desenvolvimento de produtos adaptados para os mais diversos climas e regiões.

Para mais informações acesse: www.agristar.com.br.

