Novo agendamento será aberto nesta quinta-feira para 16 e 17 anos com comorbidades

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nova etapa da campanha de imunização contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 19 de agosto, quando serão atendidos os adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidades. Para esta etapa, o município recebeu 500 doses do imunizante. O agendamento será feito a partir das 8 horas pelo site https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br e pela central telefônica, em (19) 3811-7275.

Os pais e responsáveis devem ficar atentos, pois os adolescentes precisam levar autorização assinada pelo responsável legal. O modelo de autorização estará disponível para download no Portal do Governo (www.mogiguacu.sp.gov.br), na aba Serviços.

A campanha de imunização prossegue em toda a cidade com a aplicação da primeira e segunda dose. O trabalho é resultado do esforço e empenho de centenas de funcionários da Secretaria de Saúde, que têm lutado pela saúde da população no combate ao coronavírus.

Nesta semana, estão sendo imunizadas as pessoas com mais de 18 anos e 8.380 segunda doses foram disponibilizadas, inclusive para os moradores da Chácaras Alvorada. Vale lembrar que a população é avisada sobre o agendamento da segunda dose. Conforme o município recebe lotes do imunizante, a Secretaria de Saúde abre os agendamentos.

Até a última terça-feira, dia 17 de agosto, 144.916 doses foram aplicadas pelo município desde o início da pandemia, sendo 104.836 pessoas com uma dose e 44.044 pessoas imunizadas com as duas doses ou dose única do imunizante.