Novo cão é integrado ao Canil da Guarda Civil Municipal de Itapira

A Guarda Civil Municipal de Itapira recebeu recentemente um reforço em suas operações com a chegada de um novo integrante no Canil da corporação. O cão Thor, da raça Pastor Belga de Malinois, foi doado pela Quinta da Matilha, um canil de Mogi Mirim que se especializa em doações para instituições.

O novo membro da GCM está atualmente com seis meses de idade e já iniciou seu treinamento. Embora ainda jovem, o animal apresenta características essenciais para atuar como cão policial, especialmente em atividades de faro. O cão estará plenamente apto para desempenhar suas funções em cerca de um ano e meio, quando terá seu temperamento totalmente formado. Entretanto, a equipe do Canil da GCM destaca que, devido ao “drive” natural do animal, ele poderá se mostrar pronto antes desse período.

No momento, o cão está sendo treinado para faro e socialização, além de já acompanhar os guardas em atividades externas e na viatura. Após a troca de dentição, ele também será preparado para atuar em atividades de contenção, fortalecendo ainda mais o trabalho da Guarda Civil Municipal de Itapira.

A chegada desse novo integrante reforça o compromisso da corporação em garantir a segurança da população e melhorar as ações de patrulhamento e prevenção no município. “É um animal muito esperto e que já mostra muita eficiência nos treinamentos. Nas próximas apresentações do Canil já começaremos a apresentá-lo para a população e muito em breve poderemos contar com seu trabalho nas ruas”, destacou a comandante da GCM, Patrícia Zacarioto.