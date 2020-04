Novo cronograma do subsídio universitário será divulgado nos próximos dias em Mogi Guaçu

A Secretaria de Educação divulgará o novo cronograma do subsídio universitário nos próximos dias. A coleta das fichas foi realizada entre os dias 2 e 13 de março, antes dos decretos emergenciais publicados tanto pelo Governo do Estado quanto pela Prefeitura.

O cronograma foi reformulado após a redução de 50% no número de funcionários no setor por conta da pandemia de COVID-19. Mesmo com a suspensão das aulas nas universidades do estado de São Paulo, aqueles que se cadastraram dentro do prazo e foram aprovados pelas assistentes sociais da secretaria receberão o auxílio quando a situação for normalizada.

As novas datas e instruções sobre como receber o subsídio serão divulgadas pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Mogi Guaçu.