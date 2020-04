Novo decreto restabelece funcionamento de hotéis e bancas de jornal e recomenda o uso de máscaras em Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna publica na Imprensa Oficial nesta quarta-feira, dia 22 de abril, o Decreto nº 4.165, que adequa as medidas de enfrentamento ao coronavírus na cidade às novas determinações do governo do Estado. Entre as medidas, o novo decreto municipal prorroga a quarentena no município até o próximo dia 10 de maio e restabelece o funcionamento de hotéis, motéis e pousadas, além de bancas de jornais.

O documento também inclui a recomendação do uso de máscaras por toda população de Jaguariúna, em locais públicos e privados, seguindo nova orientação do Ministério da Saúde sobre o assunto.

Pelo decreto, os hotéis e congêneres (pousadas, motéis, etc), além das bancas de jornais da cidade, passam a ser incluídos na relação de atividades consideradas essenciais, voltando a funcionar, mas observando as medidas de higiene e segurança sanitária preconizadas pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde (OMS), como ações para evitar aglomerações e o uso do álcool em gel.

Reportagem: Ricardo Alécio – Foto: Ivair Oliveira