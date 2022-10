Novo estudo aponta que exame de sangue pode ajudar a diagnosticar transtornos mentais



Pesquisadores da Universidade de Newcastle, na Austrália, apontam

relação entre distúrbios psiquiátricos e traços bioquímicos que

podem ser detectados por exame de sangue

O exame de sangue é um dos tipos de exames mais conhecidos, populares e

fáceis de serem realizados, já ajudam a detectar uma série de

doenças como diabetes, infecções, HIV, avaliar os rins, o fígado e

etc.

No entanto, essa lista está prestes a ser estendida devido a uma nova

descoberta que pode revolucionar o diagnóstico de transtornos

psiquiátricos, incluindo-os no hall de condições que podem ser

detectadas pelo exame de sangue.

Novo tipo de diagnóstico

A equipe de pesquisadores da Universidade de Newcastle, na Austrália,

descobriram uma relação entre a presença de distúrbios

psiquiátricos e alguns biomarcadores que podem ser identificados pelos

exames de sangue tradicionais, o que pode ser um grande avanço no

diagnóstico de transtornos mentais como depressão, esquizofrenia e

transtornos bipolares.

De acordo com os cientistas há “fortes evidências de um efeito

causal” entre os transtornos psiquiátricos e os biomarcadores

encontrados pela pesquisa, o que indica que direcionar o tratamento das

doenças para os traços bioquímicos.

Uma descoberta nova

Apesar de ser uma importante descoberta para o diagnóstico e tratamento

de doenças psiquiátricas, já haviam indicadores de que esses

transtornos poderiam ser detectados através de exames de sangue.

Em 2020, o Pós – PhD em neurociências luso-brasileiro, Dr. Fabiano de

Abreu Agrela [1], realizou um estudo que abordava o tratamento de

doenças psiquiátricas através de exames de sangue e/ou genéticos

intitulado ‘Psicoconstrução – A arquitetura da mente humana: da

memória, passando pela hipófise protegida pelo esfenóide, até o eva

mitocondrial’ [2].

“Você alivia o problema através da consciência [com os tratamentos

tradicionais], mas não o resolve se já há cicatrizes resultantes das

disfunções traçadas por nossos mensageiros químicos que controlam

nossos sentimentos e emoções […] traçar todo o necessário para que

o paciente tenha o conforto necessário para conduzir a sua vida da

melhor maneira possível num tratamento que envolva todas as nuances do

problema”.

—

Sobre o Prof. Dr. [3] Fabiano de Abreu [1]

Rodrigues, é um Pós PhD em neurociências, mestre em psicologia,

licenciado em biologia e história; também tecnólogo em antropologia

com várias formações nacionais e internacionais em neurociências. É

diretor do Centro de Pesquisas e Análises Heráclito (CPAH), Cientista

no Hospital Universitário Martin Dockweiler, Chefe do Departamento de

Ciências e Tecnologia da Logos University International, Membro ativo

da Redilat – La Red de Investigadores Latino-americanos, do comitê

científico da Ciência Latina, da Society for Neuroscience, maior

sociedade de neurociências do mundo nos Estados Unidos e professor nas

universidades; de medicina da UDABOL na Bolívia, Escuela Europea de

Negócios na Espanha, FABIC do Brasil, investigador cientista na

Universidad Santander de México e membro-sócio da APBE – Associação

Portuguesa de Biologia Evolutiva. Membro de 4 sociedades de alto QI,

entre elas a Mensa International e a mais restrita do mundo Triple Nine

Society.