Novo paisagismo é feito na Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos

Nesta semana, a Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos começou a receber novo paisagismo em trechos da via entre os dois bolsões de acesso de desaceleração para os condomínios Santa Mônica I e II. No canteiro central desta extensão foram colocadas 14 palmeiras, sendo 12 delas da espécie fênix e outras duas do tipo carpentária cuminata.

“O serviço também inclui a colocação de dois mil metros de grama esmeralda, sendo no canteiro e nas calçadas em frente aos condomínios”, contou a responsável pelo projeto, Damarys Bombo, que também é arquiteta da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA).

Recentemente, a Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos recebeu melhorias de infraestrutura, como recapeamento asfáltico e iluminação pública e ainda reparos de guias e sarjetas. Além destes serviços, a via ganhou dois bolsões de acesso de desaceleração para os condomínios.

A avenida é uma importante via de acesso aos bairros da Zona Sul e para a Avenida Mogi Mirim. O trabalho está sendo realizado pelas Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e de Obras e Mobilidade (SOM). Os investimentos são de recursos próprios do município.