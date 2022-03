Novos Advogados recebem carteiras da Ordem em Jaguariúna

Na noite de quarta-feira (09), foi realizada a primeira solenidade de entrega de carteiras aos novos inscritos na OAB/SP 232ª Subseção Jaguariúna e Santo Antônio de Posse.

A solenidade que é um ato obrigatório para receber os novos inscritos na Ordem, foi presidida pela diretoria local composta por: Maria do Carmo (Presidente), Santiago Leite, e seus membros Vice-Presidente Caio Vicenzotti, Secretário Geral Andre Giacomozzi Batista, Secretária Geral Adjunta Vania dos Santos Silva Olivera e Tesoureira Cleide Benedita Trolezi, realizam o ato.

De acordo com o vice – presidente da Casa, Caio Vicenzotti, a solenidade segue um rito. Onde os novos inscritos são recebidos pelos colegas presentes, comissões e diretoria, fazem o seguinte juramento em voz alta:

“Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas.”

O advogado explica que, o compromisso do juramento é a defesa da Democracia e da Constituição Federal.

A Diretoria, à Jovem Advocacia, desejou toda felicidade e sucesso. “Nós sabemos que o caminho não foi fácil para chegar. É uma grande batalha! Por isso, esse é um dia de comemoração!”, disse a presidente da instituição, Maria do Carmo.

Ao final do juramento, as carteiras foram entregues aos novos profissionais e por fim, todos foram convidados a darem uma calorosa salva de palmas aos novos Advogados(as) da Subseção.

Além dos presentes para receber a carteira, a solenidade contou especialmente com a colaboração da Comissão de Cultura e Eventos, presidida pela advogada Thais Santiago Leite e da Comissão da Jovem Advocacia, presidida pelo advogado Guilherme Gardinalli.

A solenidade foi realizada no anfiteatro da UniFaj Campus I, em Jaguariúna, o evento teve início por volta das 19h30 e terminou por pouco mais dasriúna e Santo Antônio de Posse.

