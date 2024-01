NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DE JAGUARIÚNA TOMAM POSSE

Foto: Ivair Oliveira

Os novos conselheiros tutelares de Jaguariúna, eleitos para o quadriênio 2024/2028, tomaram posse na manhã desta terça-feira, dia 9 de janeiro, em cerimônia realizada na Galeria de Prefeitos da Prefeitura de Jaguariúna.

Tomaram posse os cinco membros titulares do Conselho: Edemir Bonfim de Vasconcelos, Silvia Maria Malachias, Inamaia Maria Felippe Vicentin Mutinelli, Rosimeire Aparecida Arantes e Elton José de Oliveira.

A primeira reunião dos novos conselheiros será nesta quarta-feira, às 8h, na sede do Conselho Tutelar.

A atribuição do Conselho Tutelar é garantir que as crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados. Os conselheiros tutelares são essenciais na proteção da infância e adolescência no Brasil, e são responsáveis por receber denúncias de situações de violência, como negligência, maus-tratos e exploração sexual, entre outras.