NOVOS RESPIRADORES NO HOSPITAL MUNICIPAL

Estivemos agora cedo no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos para receber três novos respiradores destinados à cidade pelo deputado estadual Barros Munhoz e para vistoriar os serviços de atendimento e de instalação da Ala de Tomografia, em fase final de obras. A saúde tem sido tratada desde o início do nosso governo com absoluta prioridade. E ver de perto a dedicação dos nossos profissionais nos motiva a seguir trabalhando forte por novas conquistas. Agradeço ao deputado pelo apoio! Vamos em frente!