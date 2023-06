Nutricionista explica a importância do sono no processo de emagrecimento

Uma boa noite de sono é muito importante para repor as energias e regular as funções do corpo. É nesse momento que (entre outras funções) produzimos hormônios importantíssimos e recuperamos o corpo. Cada vez mais tem-se atrelado não só a qualidade, mas também a quantidade de sono ao processo de emagrecimento efetivo.

“As noites mal dormidas tem reflexo direto na desregulação da produção de hormônios – inclusive ligados à saciedade. Entre esses hormônios, têm-se o aumento da produção de grelina e a diminuição de leptina. Onde a grelina é o hormônio responsável pela sensação de fome e a leptina pelo controle da saciedade – quando desregulados causarão um aumento na fome e a falta da sensação de saciedade, impactando o controle de ingestão das calorias”, explica a nutricionista Giovanna Valente.

Hormônios ligados ao estresse também são alterados, a adrenalina e o cortisol, por exemplo, acabam tendo um aumento na privação do sono. Essa ação também tem ligação ao emagrecimento devido ao impacto desses hormônios na perda de gordura e na resistência à insulina.

A melatonina é um hormônio que produzimos principalmente à noite, muito falado e conhecido pela sua principal função de regular o ciclo circadiano – estimulando o sono ao final do dia. Outros benefícios da produção adequada de melatonina são melhorar a qualidade do sono, auxiliar no sistema nervoso e no sistema imune (por ser antioxidante).

“Essa privação de sono também é responsável por gerar uma queda de energia e fazer com que o indivíduo se sinta indisposto e mais estressado no dia seguinte, logo o mesmo não terá ânimo para praticar um exercício físico (diminuindo o gasto de calorias) e terá queda no desempenho de suas atividades diárias, além de esse estado ter impacto direto nas suas escolhas alimentares, pois a busca por comidas fáceis e confortáveis, irá aumentar”, revela Giovanna.

Em uma Universidade em Chicago (EUA), uma pesquisa concluiu que dormir mais horas leva um indivíduo a ingerir menos calorias por dia – aproximadamente 250 kcal a menos. Além do reflexo de uma noite mal dormida para as funções do corpo, atreladas ao emagrecimento, ficar menos tempo acordado automaticamente significa ter menos tempo para comer. Além de uma pessoa que está mais disposta e descansada ter mais chances de realizar melhores escolhas no dia seguinte.

“Algumas ações que podem auxiliar para uma melhor noite de sono, é o uso da aromaterapia com os óleos essenciais, como o de lavanda, meditações para acalmar o corpo perto do horário de dormir, consumo de chás, como de camomila, mulungu e melissa, diminuição da ingestão de cafeína no período da tarde, estabelecer horários regulares para dormir e acordar, prezar por um ambiente mais escuro e sem barulhos, além de reduzir o uso de celular e aparelhos eletrônicos a noite”, recomenda Giovana.

Lembrando que para um emagrecimento saudável, é extremamente importante o hábito de uma alimentação balanceada e individualizada atrelado a prática de exercícios físicos, juntamente com um sono de qualidade.

GIOVANNA VALENTE DE SOUZA

Nutricionista – TCC realizado sobre a “Influência dos Antioxidantes na Infertilidade Masculina”, aprovado com nota máxima e indicado para publicação (Faculdade São Francisco); pós-graduação em Nutrição Esportiva e Estética (Plenitude Educação); Cursos de aperfeiçoamento: Metting de Nutrição Eficiente; Clube Luciano Bruno Academy (alimentação saudável, nutrientes, estratégias nutricionais, planejamento de cardápio, sensibilidades alimentares, sono e equilíbrio hormonal); “Método Liberta” – curso sobre nutrição, educação, controle, e manejo da Diabetes pela nutricionista Rafaela Boeing; Publicidade e Propaganda (ESAMC); Voluntária no Projeto Sonhar Acordado e Fomentar o Bem.