No Jornal Oficial da Prefeitura de Amparo de terça-feira, 14, o departamento de Recursos Humanos convocou os 20 primeiros aprovados pelo Concurso Público 01/2022.

As provas do Concurso Público da Prefeitura de Amparo aconteceram em dezembro do ano passado, com 5.674 pessoas aptas a realizarem a prova.

“O prefeito Carlos Alberto nos determinou o início das convocações. A Prefeitura necessita destes novos funcionários para melhorar ainda mais o atendimento à população, além suprir a demanda de falta de mão de obra de alguns setores da municipalidade”, explicou a secretária de Administração, Maria Aparecida Adomatis.

A Prefeitura de Amparo tem até dois anos para convocar os aprovados. O período pode também ser prorrogado para mais dois anos de vigência do Concurso.

Nas próximas semanas, há previsão de mais aprovados serem convocados.