O Emprega Paulínia (EP), programa da Prefeitura, com foco na inserção de paulinenses no mercado de trabalho, está com 30 vagas em aberto.

Confira abaixo as oportunidades, que estarão disponíveis para candidatura até terça-feira, 27 de junho.

Mecânico Diesel- 2 vagas

Tratorista – 2 vagas

Operador de Retroescavadeira – 2 vagas

Porteiro – 2 vagas

Técnico de segurança do Trabalho – 1 vaga

Atendente de Lanchonete – 6 vagas

Funileiro – 1 vaga

Ajudante de funileiro – 1 vaga

Ajudante de eletricista – 1 vaga

Assistente de logística – 6

Vendedor – 6 vagas

Quem já é cadastrado pode, através do telefone (19) 3874 5669, atualizar seu currículo e também se candidatar à vaga. O número também pode ser usado para obter informações.

Já os não cadastrados devem comparecer na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada no Paço Municipal, que fica na Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, 1551, Parque Brasil 500, portando os documentos abaixo:

Cartão PIS + CPF + RG + Título de Eleitor + Comprovante de Residência (deve estar no nome do candidato. Se o imóvel for alugado, trazer o contrato) + Carteira de Trabalho.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.