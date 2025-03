‘O FORRÓ DAS MARIAS’: ESPETÁCULO MUSICAL GRATUITO NESTA SEXTA NO TEATRO MUNICIPAL

Os apaixonados por música e ritmos brasileiros não podem perder o espetáculo “O Forró das Marias – Em Concerto”, que será realizado nesta sexta-feira, dia 28 de março, às 19h30, no Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início do espetáculo, na bilheteria do teatro.

O espetáculo musical, que tem entrada gratuita, é realizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e promete encantar o público ao destacar a importância das mulheres no cenário musical brasileiro. Além disso, a apresentação celebra a cultura nacional através do forró, gênero que faz parte da identidade do país.

“O Forró das Marias – Em Concerto” une tradição e modernidade, proporcionando uma experiência única para os espectadores. O evento promete ser uma verdadeira homenagem às artistas que marcaram o gênero, além de trazer novos elementos e interpretações contemporâneas.