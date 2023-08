O Maior Show de Máquinas, Brazil Equipo Show, Acontece em Jaguariúna

A cidade de Jaguariúna, está recebendo um dos maiores eventos do setor de construção civil do Brasil, ” O Brazil Equipo Show 2023″ . Iniciado no dia 1º de agosto, o evento realizado até esta sexta-feira (4) na Red Eventos, promete atrair milhares de visitantes e fomentar o turismo de negócios na região.

Com uma área impressionante de 300 mil m², o Brazil Equipo Show é um verdadeiro show de máquinas, reunindo cerca de 100 marcas líderes do setor para apresentar suas soluções inovadoras e permitir que o público possa vê-las em ação. O conceito do evento inclui estandes amplos, proporcionando espaço para fabricantes, revendedores e fornecedores de peças e serviços demonstrarem a operação dos equipamentos no próprio local.

O organizador e diretor da STO Feiras e Eventos, Guilherme Ramos, enfatizou que Jaguariúna foi escolhida como sede devido às suas excelentes condições de infraestrutura, tornando o evento mais atraente e acessível para expositores e visitantes.

Um dos grandes destaques do Brazil Equipo Show são as áreas externas destinadas às dinâmicas, incluindo test drives dos equipamentos. Além disso, uma emocionante arena está sendo palco de shows e apresentações realizadas por fabricantes e distribuidoras para exibir suas máquinas em pleno funcionamento.

Outro ponto alto do evento é o “Campeonato de Operadores Brasil Equipo Show”, uma competição emocionante onde profissionais do setor de construção civil irão demonstrar suas habilidades na condução de cinco equipamentos diferentes: Retroescavadeira, Escavadeira, Motoniveladora, Carregadeira de Rodas e Trator de Esteira . Os competidores mostrarão suas técnicas e conhecimentos, atraindo a atenção do público e proporcionando um espetáculo único.

Para garantir o conforto e a comodidade dos visitantes, o Brazil Equipo Show 2023 conta com quatro áreas dedicadas à alimentação, além de banheiros instruídos por toda a extensão do evento. O amplo estacionamento terá capacidade para 6 mil carros, e as áreas de exposição são tanto asfaltadas quanto gramadas, proporcionando uma experiência agradável aos visitantes.

A Red Eventos, local escolhido para sediar o evento, é um espaço tradicional na cidade de Jaguariúna, conhecido por realizar grandes eventos, como o famoso Rodeio de Jaguariúna. A localização estratégica do espaço permite fácil acesso a hotéis, shoppings e outros serviços, e sua proximidade com a cidade de São Paulo, a apenas 124 milhas de distância, facilita ainda mais a participação de expositores e visitantes de todo o país.

Os interessados em conhecer as últimas inovações e tendências do setor de equipamentos da construção civil ainda terão a chance de participar do Brazil Equipo Show 2023 , que estará aberto ao público das 10h às 18h até esta sexta-feira (4).

O evento promete oferecer uma experiência única, proporcionando a oportunidade de ver de perto as máquinas de última geração em ação, interagir com especialistas do setor e acompanhar uma competição emocionante entre os melhores operadores de equipamentos do país. O Brazil Equipo Show está consolidado como uma referência no calendário de eventos do setor e promete deixar uma marca significativa no mercado de construção civil do Brasil.