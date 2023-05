O Mixed Used se consolida como o empreendimento mais desejado de Jaguariúna.

Repetindo o sucesso da 1ª fase do empreendimento lançado há 30 dias pela ROXO NOBRE ENGENHARIA, onde os prédios corporativos, Imagens e Projetos de Interiores foram comercializados na sua totalidade. O Villa 111 Residencial, 2ª fase do Complexo Mixed use Villa 111 que contempla Studio de 41 m2 e Apartamentos de 73m com 2 vagas cobertas, lançado no dia 15 de abril teve 80% de suas unidades vendidas.

Segundo Carlos Morandi da Exacta Imóveis, empresa responsável pelo planejamento e gestão comercial do empreendimento, não se trata de acaso. “Desde a escolha da área e investimento realizado pelos empreendedores, a escolha do escritório de arquitetura e equipe de parceiros envolvidos altamente qualificados como Beto Oliveira, da Rooster,responsável pelo marketing, João Pedro Nozela, da Áurea Archviz, imagens e projetores de Interiores, foram mais de dois anos de muito trabalho e dedicação ao projeto. Chegando assim o momento de apresentar para a cidade um projeto com conceito inovador e conectado às tendências atuais (MIXED USE)”, afirmou.

Dentre os clientes, se destacam compradores que buscam a moradia final, principalmente pela comodidade da localização do empreendimento, proporcionada pela grande variedade de conveniências ao redor, quesito unânime na pesquisa de satisfação. “Uma Nova galera conectada, visionária e empreendedora, faz parte da nova carteira de investidores select da Exacta Planejamento Imobiliário, eles adquiriram sua unidade neste empreendimento de sucesso”, explica.

Serviço:

www.villa111.roxonobre.com

Villa 111 Residencial, Central de Vendas Rua Oito, número 30, Parque dos Ipês, ao lado do Supermercado Dia, WhatsApp: (19) 99909 9111

Gestão Comercial – Exacta Planejamento Imobiliário- CRECI: 31.273 J