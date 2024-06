O PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de Amparo tem 78 vagas de emprego para a segunda-feira, 3.

O interessado pode enviar o currículo para o e-mail pat.emprego@amparo.sp.gov.br informando a vaga de interesse, o número do PIS ou CPF e anexando o currículo.

As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia e, por isso, a relação divulgada tem alterações

O atendimento presencial acontece na Central de Atendimento ao Cidadão, na Avenida Bernardino de Campos, 705, Ribeirão, portando RG, CPF, Carteira de Trabalho (ou Carteira de Trabalho Digital)

O horário de atendimento na Prefeitura é das 08h às 16h, de segunda à sexta-feira.

Confira

Ajudante de cozinha (ter experiência comprovada na função e condução própria para ir trabalhar; aceita somente pessoas de Amparo)

Ajudante de manutenção em geral (ter ensino médio completo e experiência comprovada na função; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Ajudante de obras (ter ensino fundamental completo ou incompleto e disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à sexta das 07h às 17h; aceita somente pessoas de Amparo)

Aprendiz (contrato temporário com duração de 1 ano para trabalhar com atividades relacionadas à área produtiva, ter ensino médio completo ou cursando, vaga disponível também para PCD – pessoa com deficiência; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Atendente de clínica médica (ter experiência comprovada na função, ensino médio completo e disponibilidade para/ turnos de manhã, tarde, noite e final de semana; aceita pessoas de Amparo e Serra Negra)

Auxiliar de almoxarifado (ter experiência em carteira, ensino médio completo, CNH A/B em dia, aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de almoxarifado (ter ensino médio completo, CNH letra B em dia e disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à sexta das 08h às 12h e das 13:15h às 18h; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de departamento pessoal (ter experiência em carteira, ensino médio completo e disponibilidade p/ morar no local; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de eletricista (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira e CNH letra A/B em dia; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de limpeza (ter experiência em carteira, ensino médio completo e CNH A em dia; aceita somente pessoas de Amparo, trabalhará em escala 5×2)

Auxiliar de logística (fará carregamento e descarregamento de mercadorias, ter experiência comprovada na função e ensino fundamental completo; ter disponibilidade de horário, aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar de produção (ter ensino médio completo, vaga disponível somente para PCD – pessoa com deficiência; municípios de alcance da vaga: Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul e Serra Negra)

Auxiliar técnico de refrigeração (ter ensino médio completo e experiência comprovada em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Auxiliar técnico de refrigeração (ter curso de eletrotécnica, eletromecânica ou experiência em refrigeração, ventilação e elétrica, ensino fundamental completo e CNH A/B em dia; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Balconista (ter experiência comprovada em carteira, ensino médio completo e CNH letra A/B em dia; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Monte Alegre do Sul)

Carteiro(a) (01 vaga para trabalhar em Jaguariúna e 01 vaga para trabalhar em Socorro, ter ensino médio completo, disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à quinta das 08h às 18h e sexta das 08h às 17h, contrato de trabalho temporário de 4 meses podendo ser prorrogado como também pode ser finalizado antes; aceita somente pessoas de Jaguariúna e Socorro)

Confeiteiro(a) (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira e disponibilidade para residir no local; aceita pessoas de Amparo, Morungaba, Serra Negra, Campinas, Jaguariúna e outras cidades da região)

Costureiro(a) (ter experiência comprovada em carteira com máquinas reta, overloque e galoneira preferencialmente na confecção de roupas infantis; aceita pessoas de Amparo e Pedreira)

Costureiro(a) (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira e disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à sexta das 07h às 16:18h; aceita somente pessoas de Amparo)

Cozinheiro geral (ter experiência comprovada na função e ensino fundamental completo, trabalhará das 7h30 às 16h com uma folga na semana e um domingo de folga por mês, ter condução própria para ir ao trabalho; aceita somente pessoas de Amparo)

Cozinheiro geral (ter experiência comprovada na função, ensino fundamental completo e disponibilidade p/ morar no local; aceita pessoas de Amparo e região)

Eletricista de manutenção industrial (trabalhará em Itapira, ter experiência em carteira, curso técnico de comandos elétricos e de eletricista de manutenção industrial, NR-10, NR-12, NR-33 e NR-35, CNH A/B e veículo para/ ir ao trabalho; aceita pessoas de Amparo, Itapira, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Serra Negra, Águas de Lindóia e Lindóia)

Eletricista de veículos automotores (ter experiência comprovada em carteira, ensino médio completo e CNH letra A/B em dia; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Monte Alegre do Sul)

Encarregado de loja (ter ensino médio completo e experiência comprovada em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Estagiário de educação física (estar cursando ensino superior em Educação Física e ter disponibilidade para escala 6×1 com carga horária de 6 horas a combinar; aceita somente pessoas de Amparo)

Fonoaudiólogo geral (ter curso superior de fonoaudiologia completo ou cursando e CNH A/B; aceita pessoas de Amparo e região)

Funileiro industrial (ter experiência comprovada em carteira, disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna e dormir no local; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Campinas e Cosmópolis)

Garçom (ter experiência comprovada na função e condução própria para ir trabalhar; aceita somente pessoas de Amparo

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (ter experiência comprovada na função, CNH B em dia, ensino médio completo, curso técnico em eletrônica e eletrotécnica, trabalhará em escala 5×2 das 8h às 18h, aceita somente pessoas de Amparo)

Instalador e manutentor de ar condicionado (ter ensino médio completo, experiência comprovada na função e CNH letra B em dia; aceita somente pessoas de Amparo)

Instalador e manutentor de equipamentos de energia solar (ter ensino médio completo, experiência comprovada na função e CNH letra B em dia; aceita somente pessoas de Amparo)

Instalador reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, CNH letra B em dia, disponibilidade para realizar viagens e para trabalhar de segunda à sexta das 08h às 18h e aos sábados das 08h às 12h; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Itapira, Mogi Mirim e Mogi Guaçu)

Instrutor de pilates (ter ensino superior completo em Educação Física ou Fisioterapia e curso de instrutor de pilates, disponibilidade de horário para trabalhar das 06h às 11h de segunda à sexta; aceita somente pessoas de Amparo)

Instrutor de treinamento industrial (ter experiência comprovada na função, desejável curso técnico ou superior completo e CNH B em dia; aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Santo Antonio de Posse)

Jardineiro ( vaga somente para PCD – pessoa com deficiência , ter disponibilidade de horário, aceita somente pessoas de Amparo)

Líder de limpeza ( ter experiência comprovada em carteira, CNH A/B em dia, disponibilidade para residir no local e ensino médio completo, horário e dias de trabalho a combinar, aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Morungaba)

Líder de logística (ter ensino superior completo em Logística, experiência comprovada em carteira, disponibilidade de horário para trabalhar das 21:40h às 05h em dias a combinar; aceita somente pessoas de Amparo)

Líder de setor de loja (ter ensino médio completo e experiência comprovada em carteira; aceita somente pessoas de Amparo)

Marceneiro (ter experiência em carteira e CNH B em dia; aceita pessoas de Amparo e Serra Negra)

Mecânico de automóveis (ter ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira, CNH letra B em dia e disponibilidade para trabalhar de segunda à sexta das 08h às 17:30h e aos sábados das 08h às 12h; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Mecânico de equipamentos industriais (ter experiência comprovada em carteira, CNH A/B em dia e ensino fundamental completo; aceita somente pessoas de Amparo)

Mecânico de caminhões (ter experiência comprovada na função, ensino fundamental completo e conhecimento em mecânica de caminhões, mecânica diesel eletrônica e convencional e seu funcionamento e CNH D em dia; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Serra Negra, Santo Antonio de Posse e Monte Alegre do Sul)

Mecânico de empilhadeiras (ter experiência comprovada em carteira em qualquer área de mecânica, ensino médio completo e CNH letra B em dia; aceita somente pessoas de Amparo)

Mecânico de refrigeração (ter ensino médio completo, experiência comprovada em manutenção corretiva e preventiva, Split Inverter, Split Cassete, ACJ e saber resolver problemas mecânicos e eletroeletrônicos dos equipamentos; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Mecânico de refrigeração (ter ensino médio completo, experiência comprovada em manutenção corretiva e preventiva de Shiller, fancoil, piso teto, Split hi-wall, Split Inverter, Split Cassete, Multi Split, ACJ, câmaras frigoríficas e trocadores de calor e saber resolver problemas de ciclos frigoríficos e problemas eletroeletrônicos dos equipamentos; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Mecânico de refrigeração (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, CNH letra B em dia e disponibilidade para realizar viagens; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Montador de andaimes (ter experiência comprovada em carteira, disponibilidade para trabalhar em Jaguariúna e dormir no local; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Campinas e Cosmópolis)

Montador de estruturas metálicas (ter experiência comprovada na função, necessário ter experiência com ferramentas policorte – prensa automática – pantógrafo, ensino médio completo e CNH B em dia, se tiver NR35 será diferencial na escolha do candidato; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Pedreira)

Montador de peças para máquinas, aparelhos e acessórios (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, disponibilidade para realizar viagens e dormir no local; aceita pessoas de Amparo e região)

Motorista de caminhão (ter CNH letra E em dia, experiência em carteira, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário e de dormir no local de trabalho; aceita somente pessoas de Amparo)

Motorista entregador (ter experiência comprovada na função, CNH C ou D, veículo próprio p/ ir ao trabalho, disponibilidade de horário, aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Serra Negra)

Oficial de serviços gerais (ter experiência comprovada na função, ensino fundamental completo e disponibilidade p/ morar no local; aceita pessoas de Amparo e região)

Operador de estação de tratamento de água e efluentes ( trabalhará em Serra Negra, ter ensino médio completo, curso técnico em química, CNH B em dia e disponibilidade para/ turno de 12×36 das 6h às 18h ou das 18h às 06h, aceita pessoas de Amparo, Serra Negra e região)

Operador de loja (vaga somente para PCD – pessoa com deficiência; aceita somente pessoas de Amparo)

Operador de torno com comando numérico (ter curso técnico em mecânica, aceita pessoas de Amparo e região)

Operador e programador de CNC (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, disponibilidade para realizar viagens e dormir no local; aceita pessoas de Amparo e região)

Pedreiro (ter experiência comprovada na função; aceita pessoas de Amparo e Pedreira)

Pedreiro (ter experiência comprovada na função, aceita somente pessoas de Amparo)

Pedreiro (ter ensino médio completo, experiência comprovada com trabalho em altura, reparos civil, hidráulicos água e esgoto, pintura, carpintaria e reparos de móveis; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Professor de educação física (ter ensino superior completo em Educação Física, experiência comprovada em carteira e disponibilidade para fazer escala 6×1 com carga horária de 6 horas a combinar; aceita somente pessoas de Amparo)

Representante comercial autônomo (ter experiência em vendas externas, ensino superior completo ou cursando de administração ou áreas relacionadas a gestão comercial, CNH B, carro próprio, disponibilidade p/ viagens, aceita pessoas de Amparo e cidades próximas)

Roçador (ter experiência comprovada em carteira e disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à sexta das 07h às 17h; aceita somente pessoas de Amparo)

Serralheiro (ter ensino médio completo, experiência comprovada em carteira, disponibilidade para realizar viagens e dormir no local; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Jaguariúna e Serra Negra)

Serralheiro (ter experiência em carteira, ensino médio completo e curso de solda TIG, MIG, MAG e acetileno; aceita pessoas de Amparo e região)

Serralheiro (ter experiência comprovada na função, necessário ter experiência com ferramentas policorte – prensa automática – pantógrafo, ensino médio completo e CNH B em dia, se tiver NR35 será diferencial na escolha do candidato; aceita pessoas de Amparo, Monte Alegre do Sul e Pedreira)

Serviços gerais de limpeza (ter experiência comprovada na função e disponibilidade p/ morar no local, aceita pessoas de Amparo e região)

Serviços gerais na instalação de equipamentos e dispositivos industriais (ter experiência comprovada na função, ensino fundamental completo e CNH A/B em dia, aceita somente pessoas de Amparo

Soldador (ter experiência em carteira, ensino fundamental ou médio completo com curso completo de soldador, disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à quinta das 07:30h às 18h e sexta das 07:30h às 17h; a vaga é para trabalhar em Socorro/SP e aceita pessoas de Amparo, Socorro, Monte Alegre do Sul, Pinhalzinho, Lindóia, Águas de Lindóia, Bragança Paulista e Serra Negra)

Supervisor de área elétrica (ter ensino médio completo, experiência comprovada em liderança de equipes, conhecimento em elétrica industrial, quadros de distribuição, contatores, comandos elétricos e elétrica predial; aceita pessoas de Amparo e cidades vizinhas)

Técnico de enfermagem (ter experiência comprovada na função, ensino médio completo, curso técnico de enfermagem e disponibilidade de horário para turnos a combinar; aceita pessoas de Amparo e Serra Negra)

Técnico de segurança do trabalho (ter experiência comprovada em carteira e ensino técnico completo de Segurança do Trabalho; aceita somente pessoas de Amparo)

Técnico mecânico em ar condicionado (trabalhará em Pedreira de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h30, ter ensino médio completo, curso de elétrica básica, CNH B e veículo próprio, aceita pessoas de Amparo, Pedreira e Jaguariúna)

Tecnólogo em logística de transporte (ter ensino superior completo e disponibilidade de horário para trabalhar em escala 12×36 noturno/diurno; aceita somente pessoas de Amparo)

Telhadista (ter ensino médio completo, experiência comprovada na função com telhados galvanizados, eternite e telhão de concreto, conhecimento em ancoragens e linhas de vida provisórias e trabalho em altura; aceita pessoas de Amparo e região)

Terapeuta ocupacional ( ter curso superior de terapia ocupacional completo ou cursando e CNH A/B; aceita pessoas de Amparo e região)

Torneiro mecanico (ter experiência em carteira, ensino fundamental ou médio completo com curso completo de torneiro mecânico, disponibilidade de horário para trabalhar de segunda à quinta das 07:30h às 18h e sexta das 07:30h às 17h; a vaga é para trabalhar em Socorro/SP e aceita pessoas de Amparo, Socorro, Monte Alegre do Sul, Pinhalzinho, Lindóia, Águas de Lindóia, Bragança Paulista e Serra Negra)

Trabalhador agropecuário em geral (jardinagem, roçada de plantio, fazer cercas, criar/cuidar do gado, horário e dias de trabalho a combinar, ter experiência comprovada na função; aceita pessoas de Amparo, Pedreira, Distrito de Arcadas, Três Pontes, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, Águas de Lindóia e Lindóia)

Trabalhador agropecuário em geral (ter experiência comprovada na função, ensino fundamental completo, CNH A/B em dia e disponibilidade p/ morar no local; aceita pessoas de Amparo e região)