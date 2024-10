O Plano de Manejo Orgânico

Quando o Instituto Certifica (ou qualquer certificadora) vai iniciar um processo de certificação orgânica de um produtor pela norma brasileira, nosso primeiro passo é analisar o Plano de Manejo Orgânico, ou PMO.

Este plano contém uma série de itens obrigatórios, que são definidos na portaria 52 de 2021 do Ministério da Agricultura. São itens como o histórico de utilização da área, a estimativa de produção orgânica, os insumos utilizados, entre outros.

O passo seguinte, após o Instituto Certifica aprovar este plano, é agendar a inspeção no local.

Esta inspeção é simplesmente uma visita de um profissional treinado que, no fundo, irá confirmar se tudo na propriedade é feito conforme o que está no plano.

E como fazer este plano? Para não gerar nenhum conflito de interesse, o Instituto Certifica não pode ajudar na criação deste PMO.

Porém, se você é nosso cliente, tem acesso a uma plataforma que vai ajudá-lo a criar seu PMO 100% de acordo com as exigências da normativa. Você precisará apenas prencher um questionário, que nosso sistema gera o PMO para você. E todo o processo de aprovação do plano é feito também através do sistema.

Isso facilita e acelera para o produtor criar um PMO e seguir as normativas para produção orgânica.

Mais fácil e rápido para o produtor receber seu certificado.