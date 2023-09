O Projeto Info-Escola se Expande com Modernização Tecnológica nas Escolas Municipais

Prefeitura de Engenheiro Coelho investe na informatização das escolas públicas para transmissão do ensino

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Secretaria de Educação, está promovendo uma revolução tecnológica nas escolas municipais, com a implantação do inovador Projeto Info-Escola. Essa iniciativa visa transformar o ambiente de ensino, proporcionando benefícios benéficos a todos os alunos da rede pública.

O principal objetivo do Projeto Info-Escola é a modernização completa dos recursos tecnológicos disponíveis nas escolas municipais. Isso envolve desde a substituição de periféricos, como teclados, mouses e estabilizadores, até a reestruturação integral da infraestrutura de rede e equipamentos já existentes.

Recentemente, a primeira fase do projeto foi concluída com sucesso na Escola José Forner, que agora dispõe de um laboratório de informática equipado com 20 computadores de última geração. Dando continuidade a essa transformação, a Prefeitura inaugurou um segundo laboratório, desta vez na Escola Eliza Franco de Oliveira, localizada na R. Alexandre Bonin, 403 – Jardim Brasil. Nesse novo espaço, foram instalados 21 computadores disponíveis para uso dos alunos.

Uma das características mais importantes desse projeto é a ênfase na interação entre professores e estudantes no ambiente tecnológico. Para facilitar essa integração, um computador dedicado foi disponibilizado ao professor, permitindo que ele exerça controle sobre todas as máquinas utilizadas pelos alunos no laboratório. Essa abordagem possibilita um acompanhamento mais eficaz das atividades dos alunos e permite que o professor ofereça orientações precisas no uso das ferramentas tecnológicas disponíveis.

O Projeto Info-Escola representa um grande avanço no campo da educação municipal, colocando Engenheiro Coelho na vanguarda da modernização do ensino. Esta iniciativa não apenas promove a igualdade de acesso à tecnologia entre os alunos, mas também prepara a próxima geração para enfrentar os desafios do mundo digital com confiança e competência.

Com o compromisso da Prefeitura de Engenheiro Coelho em investir na educação de qualidade, o Projeto Info-Escola é mais um passo importante na direção de um futuro educacional mais promissor e tecnologicamente avançado. A modernização tecnológica nas escolas municipais está